Svet

DELOVI TELA LETELI 200 METARA DALJE: Stravična eksplozija u indijskom delu Kašmira - Veliki broj mrtvih i ranjenih (VIDEO)

В.Н.

15. 11. 2025. u 08:50

SNAŽNA eksplozija odjeknula je u policijskoj stanici u indijskom delu Kašmira, a eksplodirao je zaplenjeni eksploziv. Devet osoba je poginulo, 29 ranjeno.

ДЕЛОВИ ТЕЛА ЛЕТЕЛИ 200 МЕТАРА ДАЉЕ: Стравична експлозија у индијском делу Кашмира - Велики број мртвих и рањених (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/Iks/@HussainAsma236

Najmanje devet osoba je poginulo, a 29 ranjeno kada je hrpa zaplenjenog eksploziva eksplodirala u policijskoj stanici u indijskom delu Kašmirakasno u petak, rekli su policijski izvori, nekoliko dana nakon što je u eksploziji automobila u Nju Delhiju poginulo osam osoba.

Većina žrtava bili policijski službenici

Većina poginulih bili su policijski službenici, među kojima i forenzičari koji su pregledavali eksploziv, rekli su izvori koji nisu želeli da budu imenovani. Neki od povređenih su u kritičnom stanju.

- Identifikacija tela još je u toku jer su neka potpuno izgorela - rekao je jedan od izvora.

- Intenzitet eksplozije bio je takav da su neki delovi tela pronađeni oko obližnjih kuća, oko 100-200 metara od policijske stanice - kažu izvori.

Napetosti u regiji

Eksplozija se dogodila četiri dana nakon smrtonosne eksplozije automobila u indijskoj prestonici Nju Delhiju u kojoj je poginulo najmanje osam ljudi u "terorističkom incidentu", kako ga je nazvala vlada.

Komšije Indija i Pakistan, koji poseduju nuklearno oružje, decenijama povremeno ratuju oko sporne regije Kašmir, na koju obe zemlje u celosti polažu pravo, a u kojoj svaka delimično vlada.

(Index.hr)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

UNICEF RAZOTKRIO TAMNU STRANU NEMAČKE: 1,3 miliona dece živi u teškoj bedi
Svet

0 0

UNICEF RAZOTKRIO TAMNU STRANU NEMAČKE: 1,3 miliona dece živi u teškoj bedi

UNICEF-ov izveštaj još jednom je skinuo sjaj sa slike „ekonomske lokomotive Evrope“. Prema podacima na koje se poziva televizija n-tv, a prenosi list „Berliner Zeitung“, oko 1,3 miliona dece u Nemačkoj nema obezbeđene osnovne potrebe od hranljivih obroka i drugog para cipela do toplog stana. To je oko devet odsto svih maloletnika u zemlji koja voli da naglašava socijalnu pravdu i socijalnu državu.

15. 11. 2025. u 09:24

Politika
Tenis
Fudbal
Štednja – najpouzdaniji način da svoje planove pretvorite u stvarnost

Štednja – najpouzdaniji način da svoje planove pretvorite u stvarnost