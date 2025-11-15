DELOVI TELA LETELI 200 METARA DALJE: Stravična eksplozija u indijskom delu Kašmira - Veliki broj mrtvih i ranjenih (VIDEO)
SNAŽNA eksplozija odjeknula je u policijskoj stanici u indijskom delu Kašmira, a eksplodirao je zaplenjeni eksploziv. Devet osoba je poginulo, 29 ranjeno.
Najmanje devet osoba je poginulo, a 29 ranjeno kada je hrpa zaplenjenog eksploziva eksplodirala u policijskoj stanici u indijskom delu Kašmirakasno u petak, rekli su policijski izvori, nekoliko dana nakon što je u eksploziji automobila u Nju Delhiju poginulo osam osoba.
Većina žrtava bili policijski službenici
Većina poginulih bili su policijski službenici, među kojima i forenzičari koji su pregledavali eksploziv, rekli su izvori koji nisu želeli da budu imenovani. Neki od povređenih su u kritičnom stanju.
- Identifikacija tela još je u toku jer su neka potpuno izgorela - rekao je jedan od izvora.
- Intenzitet eksplozije bio je takav da su neki delovi tela pronađeni oko obližnjih kuća, oko 100-200 metara od policijske stanice - kažu izvori.
Napetosti u regiji
Eksplozija se dogodila četiri dana nakon smrtonosne eksplozije automobila u indijskoj prestonici Nju Delhiju u kojoj je poginulo najmanje osam ljudi u "terorističkom incidentu", kako ga je nazvala vlada.
Komšije Indija i Pakistan, koji poseduju nuklearno oružje, decenijama povremeno ratuju oko sporne regije Kašmir, na koju obe zemlje u celosti polažu pravo, a u kojoj svaka delimično vlada.
(Index.hr)
