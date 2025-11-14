DIREKTORKA LUVRA PRED FRANCUSKIM PARLAMENTOM: Polaže račune o bezbednosti muzeja

DIREKTORKA pariskog muzeja Luvr Lorans de Kar izaći će pred Odbor za kulturu francuskog parlamenta 19. novembra kako bi odgovarala na pitanja vezana za bezbednost muzeja.

Foto: Tanjug

Kako je najavljeno na veb stranici Narodne skupštine, donjeg doma parlamenta, De Kar će biti ispitana o bezbednosti muzeja Luvr nakon nedavne pljačke u kojoj je šteta procenjena na 88 miliona evra, prenosi Figaro.

Tri dana nakon pljačke Luvra 19. oktobra, De Kar je odgovarala na pitanja u gornjem domu parlamenta, Senatu.

Ona je tada izjavila je da infrastruktura Luvra nije ažurirana skoro 40 godina i da joj je hitno potrebna modernizacija.

Prema navodu Figaroa, direktorka će biti ispitivana o reorganizaciji obezbeđenja i upravljanja muzejom.

Prošlog meseca, lopovi su provalili u Luvr i ukrali devet komada nakita, uključujući tijare, minđuše, ogrlice i broševe koji su pripadali francuskim kraljicama i caricama.

Jedan od komada, oštećena kruna carice Evgenije de Montiž, pronađen je i vraćen muzeju.

Pariska tužiteljka Lor Beko objavila je da je sedam osumnjičenih privedeno u okviru istrage.

Četvoro njih je optuženo, a troje je pušteno na slobodu.

Francuski Revizorski sud je 6. novembra objavio izveštaj u kojem poziva upravu Luvra da preispita svoje finansijske prioritete u korist poboljšanja bezbednosti.

Pjer Moskovisi, predsednik Revizorskog suda, takođe je izjavio da su revizori revidirali svoje preliminarne procene troškova za veliku restauraciju Luvra, čime su ukupni troškovi projekta povećani na 1,15 milijardi evra.

Komentarišući propuste u bezbednosti muzeja, francuska ministarka kulture Rašida Dati obećala je da će do kraja godine biti preduzete mere kako bi se sprečilo ponavljanje incidenta.

Tanjug

