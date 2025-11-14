LAJČAK U "EPSTAJNOVIM FAJLOVIMA" Objavljeni novi mejlovi

SKANDAL "Epstajnovi fajlovi"“ neočekivano je pogodio i Slovačku, pošto su u sredu objavljeni novi mejlovi koji otkrivaju veze između osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna i bivšeg slovačkog ministra spoljnih poslova Miroslava Lajčaka.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

"Epstajnovi fajlovi" sadrže hiljade dokumenata koji detaljno opisuju kriminalnu mrežu i veze sa globalnim političkim, poslovnim i akademskim elitama. Epstajn, osuđeni seksualni prestupnik koji je izvršio samoubistvo u zatvoru bio je optužen za trgovinu maloletnim devojkama. U sredu su demokrate iz Odbora za nadzor Predstavničkog doma SAD objavile nove mejlove.

Prema prepisci, Epstajn je u nekoliko poruka pominjao Lajčaka, opisujući ga kao osobu "međunarodnog uticaja".

Lajčak, trenutno slovački diplomata bivši je ministar spoljnih poslova (2009–2010, 2012–2020), predsednik Generalne skupštine UN (2017–2018) i specijalni predstavnik EU za dijalog Beograd–Priština (2020–2025).

Mejlovi pokazuju Epstajnovo očigledno interesovanje za slovačku politiku

U jednom mejlu iz 2019. godine, Epstajn ga je predstavio neimenovanom kontaktu kao aktuelnog slovačkog ministra spoljnih poslova, predsedavajućeg OEBS-a, bivšeg predsednika Ujedinjenih nacija i, "što je najvažnije, prijatelja".

Takođe ga je oslovljavao poznatim slovačkim nadimkom "Miro", što sugeriše ličnu bliskost. U drugoj prepisci iz 2018. godine, koju je prvi objavio slovački portal 360-tka.sk, Epstajn je napisao da "Miro dolazi u Palm Bič" – referenca na jednu od njegovih rezidencija na Floridi – "da strateški planira".

Slovački portal Aktuality.sk je u petak naveo da dokumenti ne sadrže dokaze da je Lajčak bio svestan ili umešan u Epstajnove kriminalne aktivnosti. Međutim, ukazuju na to da ga je Epstajn smatrao saveznikom u međunarodnim diplomatskim krugovima.

Mejlovi takođe pokazuju Epstajnovo očigledno interesovanje za slovačku politiku.

(Euractiv)