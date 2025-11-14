LAJČAK U "EPSTAJNOVIM FAJLOVIMA" Objavljeni novi mejlovi
SKANDAL "Epstajnovi fajlovi"“ neočekivano je pogodio i Slovačku, pošto su u sredu objavljeni novi mejlovi koji otkrivaju veze između osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna i bivšeg slovačkog ministra spoljnih poslova Miroslava Lajčaka.
"Epstajnovi fajlovi" sadrže hiljade dokumenata koji detaljno opisuju kriminalnu mrežu i veze sa globalnim političkim, poslovnim i akademskim elitama. Epstajn, osuđeni seksualni prestupnik koji je izvršio samoubistvo u zatvoru bio je optužen za trgovinu maloletnim devojkama. U sredu su demokrate iz Odbora za nadzor Predstavničkog doma SAD objavile nove mejlove.
Prema prepisci, Epstajn je u nekoliko poruka pominjao Lajčaka, opisujući ga kao osobu "međunarodnog uticaja".
Lajčak, trenutno slovački diplomata bivši je ministar spoljnih poslova (2009–2010, 2012–2020), predsednik Generalne skupštine UN (2017–2018) i specijalni predstavnik EU za dijalog Beograd–Priština (2020–2025).
Mejlovi pokazuju Epstajnovo očigledno interesovanje za slovačku politiku
U jednom mejlu iz 2019. godine, Epstajn ga je predstavio neimenovanom kontaktu kao aktuelnog slovačkog ministra spoljnih poslova, predsedavajućeg OEBS-a, bivšeg predsednika Ujedinjenih nacija i, "što je najvažnije, prijatelja".
Takođe ga je oslovljavao poznatim slovačkim nadimkom "Miro", što sugeriše ličnu bliskost. U drugoj prepisci iz 2018. godine, koju je prvi objavio slovački portal 360-tka.sk, Epstajn je napisao da "Miro dolazi u Palm Bič" – referenca na jednu od njegovih rezidencija na Floridi – "da strateški planira".
Slovački portal Aktuality.sk je u petak naveo da dokumenti ne sadrže dokaze da je Lajčak bio svestan ili umešan u Epstajnove kriminalne aktivnosti. Međutim, ukazuju na to da ga je Epstajn smatrao saveznikom u međunarodnim diplomatskim krugovima.
Mejlovi takođe pokazuju Epstajnovo očigledno interesovanje za slovačku politiku.
(Euractiv)
Preporučujemo
NAPAD NA KRALjA ČARLSA! Skandal ispred katedrale – „Reci istinu o Epstajnu!“ (VIDEO)
28. 10. 2025. u 11:44
"Brutalno me je silovao bivši premijer Izraela, izašla sam krvava"
21. 10. 2025. u 14:59
RUSI OBJAVILI SPISAK NAJVEĆIH NEPRIJATELjA: Evo na kom je mestu Hrvatska
RUSKI ski list „Vzgljad“ sastavio je i u utorak objavio „Rejting neprijateljskih vlada“ kako bi pokazao razliku između država koje se svesno suprotstavljaju Rusiji i onih koje su na tu odluku „protiv njihove volje naterale spoljnopolitičke okolnosti“, prenosi Slobodna Dalmacija.
14. 11. 2025. u 16:54
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Policija uletela na svadbu, HAPSI MLADU - a tek objašnjenje! Ovo je LUDNICA (VIDEO)
ČAK i na najlepšim svadbama ponekad se dese nepredviđene situacije, sitne greške ili čak veći incidenti.
14. 11. 2025. u 16:23
Komentari (0)