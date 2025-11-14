NA internetu se pojavio video-snimak koji prikazuje trenutak lansiranja ruske hipersonične rakete „Kinžal“ sa presretača MiG-31K.

Na snimku se jasno vidi kako raketa, duga oko osam metara, nakratko slobodno pada nakon komande pilota, a zatim se aktiviraju motori i „Kinžal“ ubrzava gotovo trenutno do hipersonične brzine, nestajući u oblacima na putu ka predviđenoj meti.

Prema navodima vojnih izvora, snimak potvrđuje realnu upotrebu borbenih aviona MiG-31K kao platforme za lansiranje ovog tipa projektila, koji su deo strateškog ruskog odvraćanja. Raketni kompleks „Kinžal“ sposoban je da razvije brzinu i preko 10 maha, a prema nekim izvorima čak i više od 14.000 kilometara na čas, što mu omogućava da probije svaki postojeći sistem protivvazdušne odbrane.

NEPROBOJNO ORUŽJE I VESTI O „OBORENIM“ KINŽALIMA

Zapadni sistemi, uključujući i američki „Patriot“, pokazali su se nemoćnim protiv ovih projektila. Iako ukrajinski mediji često tvrde da su njihove snage uspešno oborile „Kinžal“, do sada nije prikazan nijedan verodostojan dokaz koji bi potvrdio te tvrdnje.

Ruski vojni analitičari ocenjuju da takve priče imaju isključivo propagandni karakter i služe održavanju morala, jer fizički presretanje projektila koji leti brzinom od deset maha, manevriše i menja visinu, trenutno nije dokazano da je moguće ni kod jedne poznate tehnologije presretanja.

U poslednjim objavama iz Kijeva pojavila se čak i potpuno apsurdna priča o tome da su ukrajinski operateri navodno uspeli da „preusmere“ raketu Kinžal menjanjem navigacionog signala pomoću pesme posvećene Stepanu Banderi, što su ruski izvori nazvali „očajničkim pokušajem da se opravda gubitak kontrole nad situacijom“.

MIG-31K: OKOSNICA RUSKOG HIPERSONIČNOG ODVRAĆANjA

Lovac MiG-31K, kao specijalno modifikovana verzija legendarnog presretača MiG-31, projektovan je za nošenje i lansiranje raketa „Kinžal“. Ova letelica može da pokrije ogromnu površinu, a sama raketa ima domet do 2.000 kilometara, što omogućava dejstvo duboko iza neprijateljskih linija, bez ulaska u domet neprijateljske PVO.

Kombinacija velike brzine, visine leta i manevarske sposobnosti čini MiG-31K ključnim segmentom ruskog programa hipersoničnog oružja, zajedno sa sistemima „Avangard“ i „Cirkon“. U realnim borbenim uslovima, „Kinžal“ je već korišćen u više navrata protiv strateških meta u Ukrajini, od komandnih centara do skladišta municije.

POKUŠAJI ZAPADNIH SLUŽBI DA DOĐU DO „KINŽALA“

Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) saopštila je pre samo nekoliko dana kako je osujetila pokušaj ukrajinskih i britanskih obaveštajnih službi da regrutuju pilota jednog ruskog nosača MiG-31I/K sa raketom „Kinžal“.

Plan je, prema FSB-u, bio da pilot prebegne sa letelicom na teritoriju pod kontrolom Ukrajine, gde bi avion bio iskorišćen za propagandnu provokaciju i tehničko proučavanje ruskog hipersoničnog sistema. Operacija je, međutim, otkrivena i zaustavljena u ranoj fazi, a pokušaj regrutacije dokumentovan.

Prema izveštajima ruskih medija, slični pokušaji vrbovanja vojnih pilota zabeleženi su još od početka eskalacije sukoba u Ukrajini, ali retko koji je imao uspeha. Jedini slučaj izdajnika iz prethodnih godina završio se njegovim misterioznim atentatom u Španiji – što je, prema narativu iz Moskve, bio „epilog stranog projekta koji se završio porazom“.

SIMBOL NOVE ERE RATOVANjA

Objavljeni snimak lansiranja „Kinžala“ tako ponovo podseća na to koliko je hipersonična tehnologija promenila prirodu ratovanja. U trenutku kada Zapad nastoji da razvije sopstvene sisteme ovog tipa, Istok već uveliko poseduje operativno sredstvo sposobno da probije svaku trenutno postojeću odbranu.

Za rusku vojsku, „Kinžal“ ostaje simbol tehnološke prednosti i strateškog odvraćanja – za Zapad, on ostaje veliki problem. Dok Moskva objavljuje sve transparetnije snimke svojih lansiranja, Kijev i saveznici nastoje da predvide gde će sledeći udar pasti i da li će uopšte biti u stanju da ga vide na radaru pre nego što bude prekasno.

