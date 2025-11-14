Svet

''SVE JE TO VATROMET, ALI NE I IZNENAĐENJE'' Orban: Činimo Mađarsku ponovo velikom

В. Н.

14. 11. 2025. u 08:38

PREMIJER Mađarske Viktor Orban izjavio je da njegova vlada ispunjava obećanja i da "čini Mađarsku ponovo velikom".

Foto: Tanjug/Nicolas Tucat, Pool Photo via AP

U objavi na Fejsbuku on je naveo da je nedelja bila "jaka", ističući izgradnju američkog zaštitnog štita, investicije od oko 187 miliona evra u Đenđošu i Čomoru, završeno povećanje penzija sredinom godine, odluku o dodeli 14. mesečne penzije, udvostručavanje nadoknade za hranitelje i produženje zamrzavanja kamatnih stopa na kredite.

Orban je poručio da je sve to "pravi vatromet", ali da nije iznenađenje, jer, kako je naveo, vlada ispunjava svoja obećanja, preneo je MTI.

(Tanjug)

