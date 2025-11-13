Svet

TRAMPU PREDSTAVLJENI PLANOVI ZA VOJNU AKCIJU U VENECUELI: Novi scenariji uključuju udare na kopnene ciljeve

Novosti online

13. 11. 2025. u 20:44

AMERIČKOM predsedniku Donaldu Trampu predstavljeni su planovi za moguću vojnu akciju u Venecueli, javlja Si-Bi-Es.

ТРАМПУ ПРЕДСТАВЉЕНИ ПЛАНОВИ ЗА ВОЈНУ АКЦИЈУ У ВЕНЕЦУЕЛИ: Нови сценарији укључују ударе на копнене циљеве

AP Photo/Alex Brandon

Napominje se da novi scenariji uključuju udare na kopnene ciljeve.

Zvaničnici Bele kuće i Pentagona odbili su da komentarišu. 

Njujork tajms je ranije objavio da Bela kuća razmatra tri opcije za vojnu akciju protiv Venecuele.

Istovremeno, predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da  su Madurovi dani kao predsednika Venecuele odbrojani.

