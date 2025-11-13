TRAMPU PREDSTAVLJENI PLANOVI ZA VOJNU AKCIJU U VENECUELI: Novi scenariji uključuju udare na kopnene ciljeve
AMERIČKOM predsedniku Donaldu Trampu predstavljeni su planovi za moguću vojnu akciju u Venecueli, javlja Si-Bi-Es.
Napominje se da novi scenariji uključuju udare na kopnene ciljeve.
Zvaničnici Bele kuće i Pentagona odbili su da komentarišu.
Njujork tajms je ranije objavio da Bela kuća razmatra tri opcije za vojnu akciju protiv Venecuele.
Istovremeno, predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da su Madurovi dani kao predsednika Venecuele odbrojani.
