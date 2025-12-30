NAVROCKI PORUČIO TRAMPU DA MOSKVA NE POŠTUJE DOGOVORE: "Vladimiru Putinu ne može da se veruje"
POLjSKI predsednik Karol Navrocki poručio je predsedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu da Rusija ne poštuje sporazume i da ruskom predsedniku Vladimiru Putinu ne može da se veruje, izjavio je šef Biroa za međunarodnu politiku pri Kancelariji poljskog predsednika Marćin Pšidač.
Pšidač je u emisiji "Debata Gozdiri" rekao da je Navrocki to direktno preneo Trampu tokom video-konferencije održane nakon Trampovog sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u rezidenciji Mar-a-Lago, gde se razgovaralo o mirovnom planu za Ukrajinu, preneo je portal "Polsat njuz".
- Ne treba verovati Vladimiru Putinu - to je rečeno direktno - naveo je Pšidač.
Prema njegovim rečima, Navrocki može da ima značajnu ulogu u budućim američko-ruskim razgovorima, jer Tramp obraća pažnju na stavove sagovornika koje lično poštuje.
On je dodao da to može da umanji uticaj, kako je rekao, "proruskih narativa u Beloj kući".
Pšidač se osvrnuo i na unutrašnja pitanja u Poljskoj, navodeći da vlada menja pristup u sporu oko imenovanja oficira u bezbednosnim službama.
On je potvrdio da će doći do sastanka predstavnika predsednika, Ministarstva odbrane i koordinatora tajnih službi Tomaša Sjemonjaka.
Pšidač je ocenio da je ministar odbrane Vladislav Kosiniak-Kamiš spreman na saradnju i izrazio je nadu da će sličan pristup biti primenjen i u odnosima Predsedničke palate i Ministarstva spoljnih poslova, posebno kada je reč o imenovanju ambasadora.
(Tanjug)
