PUTIN NALOŽIO VLADI: Utvrditi spisak kritično važnih objekata koji moraju biti zaštićeni
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin naložio je ruskoj vladi da utvrdi spisak kritičnih objekata koje će 2026. godine štititi rezervisti Oružanih snaga Rusije.
- Vlada Ruske Federacije utvrđuje spisak kritično važnih objekata i druge vitalne infrastrukture koja mora biti zaštićena - navodi se u dekretu predstavljenom na zvaničnom veb-sajtu za objavljivanje pravnih akata, prenosi RIA Novosti.
Napominje se da će finansiranje troškova vezanih za sprovođenje dekreta biti obezbeđeno iz i u okviru aproprijacija predviđenih u saveznom budžetu Ministarstva odbrane Rusije.
Takođe, Putin je naredio da se Rusi koji služe u mobilizacionim rezervama Oružanih snaga Rusije 2026. godine pošalju u posebne kampove za obuku radi zaštite kritičnih objekata i drugih objekata za održavanje života.
Ruskom Ministarstvu odbrane naloženo je da utvrdi spisak vojnih jedinica koje će sprovoditi sesije specijalne obuke.
(Tanjug)
