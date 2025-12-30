Svet

PUTIN NALOŽIO VLADI: Utvrditi spisak kritično važnih objekata koji moraju biti zaštićeni

В. Н.

30. 12. 2025. u 14:19

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin naložio je ruskoj vladi da utvrdi spisak kritičnih objekata koje će 2026. godine štititi rezervisti Oružanih snaga Rusije.

ПУТИН НАЛОЖИО ВЛАДИ: Утврдити списак критично важних објеката који морају бити заштићени

Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

- Vlada Ruske Federacije utvrđuje spisak kritično važnih objekata i druge vitalne infrastrukture koja mora biti zaštićena - navodi se u dekretu predstavljenom na zvaničnom veb-sajtu za objavljivanje pravnih akata, prenosi RIA Novosti.

Napominje se da će finansiranje troškova vezanih za sprovođenje dekreta biti obezbeđeno iz i u okviru aproprijacija predviđenih u saveznom budžetu Ministarstva odbrane Rusije.

Takođe, Putin je naredio da se Rusi koji služe u mobilizacionim rezervama Oružanih snaga Rusije 2026. godine pošalju u posebne kampove za obuku radi zaštite kritičnih objekata i drugih objekata za održavanje života.

Ruskom Ministarstvu odbrane naloženo je da utvrdi spisak vojnih jedinica koje će sprovoditi sesije specijalne obuke.

(Tanjug)

