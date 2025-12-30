SA PROJEKCIJAMA DO 2050. Vlada usvojila Nacrt Strategije upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima Srbije do 2040. godine

NA DANAŠNjOJ sednici Vlade Republike Srbije usvojen je Nacrt Strategije upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima Republike Srbije do 2040. godine, sa projekcijama do 2050. godine. Dokument postavlja dugoročni okvir za odgovorno upravljanje mineralnim resursima i jačanje uloge države u planiranju, nadzoru i unapređenju rudarskog i geološkog sektora, u interesu građana i održivog razvoja lokalnih zajednica.

Foto: Ministarstvo

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je da Strategija definiše programe i mere usmerene na sigurno snabdevanje domaće privrede i energetskog sistema mineralnim sirovinama, otvaranje novih radnih mesta i veće učešće domaće industrije u lancu vrednosti, kao i na smanjenje uvozne zavisnosti i jačanje ekonomske stabilnosti države.

- Poseban akcenat stavljen je na kritične i strateške mineralne sirovine, geotermalnu energiju i racionalno korišćenje prirodnih resursa, uz primenu visokih ekoloških i bezbednosnih standarda. Na ovaj način štiti se životna sredina, unapređuje bezbednost rada i smanjuju rizici po zdravlje ljudi i kvalitet života u lokalnim zajednicama - rekla je Đedović Handanović.

Dodala je da Strategija jasno definiše odgovoran odnos prema zaštićenim područjima i prostorima od posebne prirodne vrednosti, kroz princip prevencije i poštovanje režima zaštite, kao i transparentnost u procesima planiranja i odlučivanja, kako bi građani bili blagovremeno informisani i uključeni u dijalog.

- Uz puno uvažavanje ekonomskih, ekoloških i socijalnih aspekata, primena Strategije treba da doprinese unapređenju zakonske regulative, uspostavljanju balansa između ekonomskog rasta i zaštite životne sredine, sanaciji napuštenih rudarskih objekata i obezbeđivanju stabilnog snabdevanja kritičnim i strateškim sirovinama što dugoročno znači veću sigurnost, bolji kvalitet života i odgovorn razvoj - rekla je ministarka.

Usvajanjem Nacrta na Vladi stvoreni su uslovi za nastavak institucionalne procedure, te će dokument biti upućen Narodnoj skupštini Republike Srbije na dalje razmatranje i usvajanje.