LAVROV: Glavni cilj Evrope očuvanje kijevskog režima, kako bi se pripremila nova agresija protiv Rusije
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da je glavni cilj Evrope očuvanje kijevskog režima, kako bi se pripremila nova agresija protiv Rusije.
- Glavni cilj Brisela, Berlina, Pariza i Londona jeste očuvanje režima koji sanja da mu se pomogne da opstane i nastavi da kontroliše neku teritoriju gde su, suprotno svim normama međunarodnog prava, ruski jezik i mediji na ruskom jeziku zakonski zabranjeni, kanonsko pravoslavlje progonjeno, spomenici ruske istorije i kulture rušeni, nacistička ideologija i praksa se neguju, a opozicione ličnosti i jednostavno disidenti podvrgnuti brutalnoj represiji - rekao je on, navodi se u saopštenju na sajtu ruskog Ministarstva spoljnih poslova.
Kako je naveo, upravo je takav entitet pored Rusije "potreban evropskim rusofobima da bi sproveli svoje najavljene planove za pripremu nove agresije protiv Rusije".
Lavrov je u pisanoj izjavi rekao da bez prekida kriminalne politike Kijeva, uspešni pregovori o postizanju pouzdanog, dugoročnog rešenja ukrajinske krize nisu mogući, prenosi RIA novosti.
- Uveren sam da su rasistička priroda kijevskog režima i cinizam njegovih spoljnih sponzora jasno vidljivi uglednim članovima međunarodne zajednice, koji ne mogu a da ne shvate da bez okončanja ove kriminalne politike, pregovori o postizanju pouzdanog, dugoročnog rešenja ukrajinske krize ne mogu biti uspešni - rekao je Lavrov u saopštenju objavljenom na zvaničnom Telegram kanalu.
