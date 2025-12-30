"POSTOJI RAZLOG ZA NADU" Poljski premijer: Mir u Ukrajini je na pomolu

POSTOJI razlog za nadu da bi u Ukrajini uskoro moglo da dođe do mira, rekao je danas poljski premijer Donald Tusk.

- Mir je na pomolu, nema sumnje da su se dogodile stvari koje daju osnovu za nadu da ovaj rat može da se završi, i to prilično brzo, ali je to i dalje nada - rekao je Tusk na sastanku vlade, preneo je Rojters.

Tusk danas učestvuje u novom krugu razgovora evropskih lidera o Ukrajini, saopštio je portparol vlade Adam Šlapka.

Prema navodima TVN24, u razgovorima bi trebalo da učestvuju lideri koji su nedavno prisustvovali samitu u Berlinu, među kojima su nemački kancelar Fridrih Merc, francuski predsednik Emanuel Makron, britanski premijer Kir Starmer, italijanska premijerka Đorđa Meloni, kao i lideri Danske, Finske, Holandije, Norveške i Švedske.

