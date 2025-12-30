KOŠARKAŠKI SVET U STRAHU! Oglasio se poznati doktor i otkrio da li je Nikola Jokić pokidao prednje ukrštene ligamente kolena (VIDEO)
Kao na iglama su sad navijači Nagetsa. Strepe svi u Koloradu šta je sa najboljim igračem sveta.
Srpski centar je povredio koleno tokom prvog poluvremena meča sa Majamijem, a mediji prenose da ga tokom narednog dana čekaju detaljni pregledi.
Biće obavljena testiranja i nakon toga će se znati koja je tačno povreda u pitanju, koji je stepen povrede i koliko će najbolji košarkaš sveta odsustvovati sa parketa.
Na društvenim mrežama su se javljali lekari, koji su dali neke svoje procene.
- Hiperekstenzija levog kolena. Zabrinutost zbog povrede prednjeg ukrštenog ligamenta, ali često se u NBA ove hiperekstenzije završe samo kao uganuće + "modrica" kosti. Nadam se da je izbegao najgori mogući scenario - napisao je Džef Muler.
Javio se i Dejvid Džej Čao, profesionalni doktor koji analizira povrede sportista u Americi koji je napisao da je povreda zabrinjavajuća.
- Na osnovu videa očekuje se hipertenzija levog kolena i "modrica". Proći par nedelja dok se vrati na teren, ali se nadam da su ligamenti pošteđeni, što bi mu završilo sezonu - napisao je on.
Katastrofa se dogodila u poslednjem minutu prvog poluvremena. Košarkaš Majamija Haime Hakez odgurnuo je Spensera Džonsa, koji je slučajno ispružio nogu i nagazio Nikolu Jokića. Centera Denvera je pao ispod koša, držao se za koleno i jaukao od bolova. Trener Dejevid Adelman i košarkaši Denvera su odmah pritrčali da vide šta se desilo. ali Nikola nije mogao da nastavi meč, pa je nekako odšepao do svlačionice.
Preporučujemo
NE, NE, SAMO TO NE! Užasna povreda Nikole Jokića (VIDEO)
30. 12. 2025. u 06:15
MILIONI AMERA SU U ŠOKU: Nikola Jokić ih je zapanjio kao niko nikada! (VIDEO)
29. 12. 2025. u 21:00
EMOTIVNO VEČE NA "OLIMPIKU": Legendarni kapiten se vraća kući, navijačima Rome će biti čudno da ne bodre svog voljenog sina
POSLEDNjI meč 17. kola Serije A donosi emotivan duel na Olimpiku, gde Roma dočekuje Đenovu. U centru pažnje je povratak Danijelea De Rosija u Rim, ovoga puta kao rivala, dok domaćin traži pobedu kojom bi održao korak za timovima iz vrha tabele.
29. 12. 2025. u 09:00
MILIONI AMERA SU U ŠOKU: Nikola Jokić ih je zapanjio kao niko nikada! (VIDEO)
NBA liga nema nikog sličnog niti išta slično onome što Nikola Jokić izvodi, a sada postoji i jedan neočekivani "dokaz".
29. 12. 2025. u 21:00
ZELENSKI: Spreman sam na susret sa Putinom - postoji jedan uslov
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je spreman da se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u bilo kom formatu, ali da je za to potrebno da se ''reči i dela'' ruskog lidera podudaraju.
29. 12. 2025. u 13:08
Komentari (0)