KOŠARKAŠKI SVET U STRAHU! Oglasio se poznati doktor i otkrio da li je Nikola Jokić pokidao prednje ukrštene ligamente kolena (VIDEO)

Kao na iglama su sad navijači Nagetsa. Strepe svi u Koloradu šta je sa najboljim igračem sveta.

Foto AP

Srpski centar je povredio koleno tokom prvog poluvremena meča sa Majamijem, a mediji prenose da ga tokom narednog dana čekaju detaljni pregledi.

Biće obavljena testiranja i nakon toga će se znati koja je tačno povreda u pitanju, koji je stepen povrede i koliko će najbolji košarkaš sveta odsustvovati sa parketa.

Na društvenim mrežama su se javljali lekari, koji su dali neke svoje procene.

- Hiperekstenzija levog kolena. Zabrinutost zbog povrede prednjeg ukrštenog ligamenta, ali često se u NBA ove hiperekstenzije završe samo kao uganuće + "modrica" kosti. Nadam se da je izbegao najgori mogući scenario - napisao je Džef Muler.

Javio se i Dejvid Džej Čao, profesionalni doktor koji analizira povrede sportista u Americi koji je napisao da je povreda zabrinjavajuća.

- Na osnovu videa očekuje se hipertenzija levog kolena i "modrica". Proći par nedelja dok se vrati na teren, ali se nadam da su ligamenti pošteđeni, što bi mu završilo sezonu - napisao je on.

Katastrofa se dogodila u poslednjem minutu prvog poluvremena. Košarkaš Majamija Haime Hakez odgurnuo je Spensera Džonsa, koji je slučajno ispružio nogu i nagazio Nikolu Jokića. Centera Denvera je pao ispod koša, držao se za koleno i jaukao od bolova. Trener Dejevid Adelman i košarkaši Denvera su odmah pritrčali da vide šta se desilo. ali Nikola nije mogao da nastavi meč, pa je nekako odšepao do svlačionice.