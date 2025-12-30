Politika

MRZITELJI SVEGA NORMALNOG: Na N1 u Božićnom seocetu vide zlo (VIDEO)

В. Н.

30. 12. 2025. u 13:35

MRZITELjI svega što je normalno sa N1 u Božićnom seocetu vide zlo.

МРЗИТЕЉИ СВЕГА НОРМАЛНОГ: На Н1 у Божићном сеоцету виде зло (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Tako je na pomenutoj televiziji emitovan prilog o Božićnom selu, u kome njihov sagovornik Nenad Milosavljević kaže da se iza svega krije čisto zlo.

- To je jedna savršena slika ove vlasti. Neki rekviziti koji treba da zasene narod - rekao je Milosavljević.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (1)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI u klinici gde se neguje stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima

DR NOVOSTI u klinici gde se neguje stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima