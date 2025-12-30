MRZITELJI SVEGA NORMALNOG: Na N1 u Božićnom seocetu vide zlo (VIDEO)
MRZITELjI svega što je normalno sa N1 u Božićnom seocetu vide zlo.
Tako je na pomenutoj televiziji emitovan prilog o Božićnom selu, u kome njihov sagovornik Nenad Milosavljević kaže da se iza svega krije čisto zlo.
- To je jedna savršena slika ove vlasti. Neki rekviziti koji treba da zasene narod - rekao je Milosavljević.
