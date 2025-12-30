"HELEZ JE OSTAO ZAROBLJEN U 90-IM" Vučević pružio podršku Vučiću: Svi koji šire laži moraju da odgovaraju

LIDER SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević reagovao je na izjavu ministra odbrane BiH Zukana Heleza, koji je istakao da "Srbija klizi ka autoritarizmu", kao i nove optužbe i napada na račun predsednika Aleksandra Vučića.

Foto: Printskrin Instagram/milosvucevic_odbrana

- Zukan Helez je poslednja osoba koja nekome u regionu može da drži moralne lekcije. Cve te laži, zlonamerne i glupe optužbe kojima napada predsednika Vučića da je, navodno, pucao po građanima Sarajeva tokom agresije na BiH, posledica su njegove patološke mržnje prema predsedniku Srbije. Čovek je ostao zarobljen u 90-tim godinama i glumeći neku žrtvu pokušava da dobije medijski prostor jer nije sposoban ništa drugo da radi i uradi za narod BiH. Svo njegovo ministrovanje staje u reči - mrzim Vučića i Srbiju - poručio je Vučević i dodao:

- Smeta mu Vučić zato što se bori za mir, međusobno uvažavanje i suživot, zato što radi na razvoju celog regiona, za razliku od njega koji osim širenja netrpeljivosti, mržnje i pokušaja destabilizacije regiona ništa drugo nije u stanju. Podržavao je i pokušaje izazivanja obojene revolucije u Srbiji, pa kad su propali traži nove teme za napade na Vučića. Tačno je da nema istinskog pomirenja bez istine i da nema poverenja bez odgovornosti. Istina je da Aleksandar Vučić nema nikakve veze sa “Sarajevo safarijem”, a svi koji namerno šire takve laži moraju da odgovaraju za to. I da odgovaraju oni koji ćute na gluposti koje izgovara ovaj monstrum Zukan Herez i njemu slični.

Zukan Helez je poslednja osoba koja nekome u regionu može da drži moralne lekcije. Cve te laži, zlonamerne i glupe optužbe kojima napada predsednika Vučića da je, navodno, pucao po građanima Sarajeva tokom rata u BiH posledica su njegove patološke mržnje prema predsedniku Srbije.… pic.twitter.com/cyTFSmNsdy — Miloš Vučević (@milos_vucevic) December 30, 2025

BONUS VIDEO:

SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"