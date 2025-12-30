Politika

"HELEZ JE OSTAO ZAROBLJEN U 90-IM" Vučević pružio podršku Vučiću: Svi koji šire laži moraju da odgovaraju

В.Н.

30. 12. 2025. u 14:42

LIDER SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević reagovao je na izjavu ministra odbrane BiH Zukana Heleza, koji je istakao da "Srbija klizi ka autoritarizmu", kao i nove optužbe i napada na račun predsednika Aleksandra Vučića.

ХЕЛЕЗ ЈЕ ОСТАО ЗАРОБЉЕН У 90-ИМ Вучевић пружио подршку Вучићу: Сви који шире лажи морају да одговарају

Foto: Printskrin Instagram/milosvucevic_odbrana

- Zukan Helez je poslednja osoba koja nekome u regionu može da drži moralne lekcije. Cve te laži, zlonamerne i glupe optužbe kojima napada predsednika Vučića da je, navodno, pucao po građanima Sarajeva tokom agresije na BiH, posledica su njegove patološke mržnje prema predsedniku Srbije. Čovek je ostao zarobljen u 90-tim godinama i glumeći neku žrtvu pokušava da dobije medijski prostor jer nije sposoban ništa drugo da radi i uradi za narod BiH. Svo njegovo ministrovanje staje u reči - mrzim Vučića i Srbiju - poručio je Vučević i dodao:

- Smeta mu Vučić zato što se bori za mir, međusobno uvažavanje i suživot, zato što radi na razvoju celog regiona, za razliku od njega koji osim širenja netrpeljivosti, mržnje i pokušaja destabilizacije regiona ništa drugo nije u stanju. Podržavao je i pokušaje izazivanja obojene revolucije u Srbiji, pa kad su propali traži nove teme za napade na Vučića. Tačno je da nema istinskog pomirenja bez istine i da nema poverenja bez odgovornosti. Istina je da Aleksandar Vučić nema nikakve veze sa “Sarajevo safarijem”, a svi koji namerno šire takve laži moraju da odgovaraju za to. I da odgovaraju oni koji ćute na gluposti koje izgovara ovaj monstrum Zukan Herez i njemu slični.

BONUS VIDEO:

SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (1)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
CEO SVET JE OVO ČEKAO! Otkriveno kako je Nikola Jokić, da li su pukli ligamenti kolena i koliko će ga ova povreda koštati!

CEO SVET JE OVO ČEKAO! Otkriveno kako je Nikola Jokić, da li su pukli ligamenti kolena i koliko će ga ova povreda koštati!