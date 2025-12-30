"TO SU EVROPSKE VREDNOSTI" Vučić o hapšenju Kneževića: Zato oni ulaze u EU, tamo je dozvoljeno da hapsite političke protivnike (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je danas uhapšen lider srpskog naroda u Crnoj Gori Milan Knežević, predsednik Demokratske narodne partije, zato što je branio referendumsku volju naroda i zapitao da li u evropske vrednosti spada i hapšenje političkih protivnika.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Na žalost, jutros je u Zeti uhapšen Milan Knežević, naš prijatelj i brat, lider srpskog naroda u Crnoj Gori, zato što je branio referendumsku volju naroda, izraženu sa 48,5 odsto. Ali dobro to su evropske vrednosti, zato oni ulaze u EU, tamo je dozvoljeno da hapsite političke protivnike ako vam se ne sviđaju - rekao je Vučić, obraćajući se na novogodišnjem prijemu u organizaciji SNS, objavljeno na Instagram profilu buducnostsrbijeav.

Predsednik je istakao da u Srbiji nije bio uhapšen nijedan ozbiljan politički protivnik.

- A nema krivičnog dela koji nisu počinili i nema šta nisu radili protiv Srbije i protiv naših institucija, od zauzimanja fakulteta, napada na policiju, do najtežih reči koje se izgovaraju - rekao je Vučić.

On je prisutnima poželeo srećnu Novu godinu.

- Neće biti lako, ja sam jutros od 7.00 sati radio na važnim projektim i na tome, šta će vam to nešto pomoći ili olakšati upeh u budućnosti, a znate da to dobro znam i bolje od najvećeg broja političara u regionu. Tako da se dobro pripremam i dobro vodim računa šta treba da uradimo u godini pred nama. Molim vas da se borite, da se borite snažnije nego ikada. I za kraj bih vas zamolio da jednim velikim aplauzom pozdravimo našeg brata Milana Kneževića - rekao je Vučić.

On je dodao da se nada da će Knežević uskoro da se nađe na slobodi i da će zajednički proslaviti Božić i pravoslavnu Novu godinu.