KOD OSUMNJIČENIH ZA PROVALU U LIONU: Pronađeno 306 kg zlata vrednog 28 miliona evra
FRANCUSKA policija je u skrovištu petorice muškaraca i jedne žene, koji su uhapšeni pod sumnjom da su opljačkali laboratoriju za preradu zlata u Lionu, pronašla više od 306 kilograma dragocenog metala, uglavnom zlata, čija je vrednost procenjena na 28 miliona evra, saopštio je danas javni tužilac.
Prema rečima tužioca u Lionu, Tijeri Drana, pljačkaši su uhapšeni u četvrtak, samo dva sata posle provale u laboratoriju za preradu dragocenih metala, zahvaljujući brzoj akciji policije, prenela je TV BFM.
Lopovi su prilikom pljačke koristili eksploziv i vojno oružje, a u njihovoj “sigurnoj kući” prilikom pretresa je pronađen pravi arsenal.
Pored petorice muškaraca, uhapšena je i jedna žena koja je, zajedno sa još jednim osumnjičenim, negirala umešanost, dok su se ostala četvorica osumnjičenih branila ćutanjem.
Oni su izvedeni pred istražni sud, a tužilac je naveo da je tražio da budu optuženi za zaveru sa ciljem izvršenja organizovanog kriminala i oružane pljačke.
Kako je naveo tužilac Dran, u pitanju su iskusni kriminalci, budući da su sva petorica osumnjičenih osuđivana i ranije.
Oni su u četvrtak izveli upad u laboratoriju Purkeri u Lionu, koristeći eksploziv i jurišne puške i pištolje.
Prilikom pljačke petoro zaposlenih u laboratoriji lakše je povređeno, navodi BFM TV.
(Tanjug)
