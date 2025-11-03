Svet

KOD OSUMNJIČENIH ZA PROVALU U LIONU: Pronađeno 306 kg zlata vrednog 28 miliona evra

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

03. 11. 2025. u 16:22

FRANCUSKA policija je u skrovištu petorice muškaraca i jedne žene, koji su uhapšeni pod sumnjom da su opljačkali laboratoriju za preradu zlata u Lionu, pronašla više od 306 kilograma dragocenog metala, uglavnom zlata, čija je vrednost procenjena na 28 miliona evra, saopštio je danas javni tužilac.

КОД ОСУМЊИЧЕНИХ ЗА ПРОВАЛУ У ЛИОНУ: Пронађено 306 кг злата вредног 28 милиона евра

Foto: Printskrin BFMTV

Prema rečima tužioca u Lionu, Tijeri Drana, pljačkaši su uhapšeni u četvrtak, samo dva sata posle provale u laboratoriju za preradu dragocenih metala, zahvaljujući brzoj akciji policije, prenela je TV BFM.

Lopovi su prilikom pljačke koristili eksploziv i vojno oružje, a u njihovoj “sigurnoj kući” prilikom pretresa je pronađen pravi arsenal.

Pored petorice muškaraca, uhapšena je i jedna žena koja je, zajedno sa još jednim osumnjičenim, negirala umešanost, dok su se ostala četvorica osumnjičenih branila ćutanjem.

Oni su izvedeni pred istražni sud, a tužilac je naveo da je tražio da budu optuženi za zaveru sa ciljem izvršenja organizovanog kriminala i oružane pljačke.

Kako je naveo tužilac Dran, u pitanju su iskusni kriminalci, budući da su sva petorica osumnjičenih osuđivana i ranije.

Oni su u četvrtak izveli upad u laboratoriju Purkeri u Lionu, koristeći eksploziv i jurišne puške i pištolje.

Prilikom pljačke petoro zaposlenih u laboratoriji lakše je povređeno, navodi BFM TV.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MEĐUNARODNI DAN REZERVATA BIOSFERE: Očuvanje prirode kao osnova održive budućnosti

MEĐUNARODNI DAN REZERVATA BIOSFERE: Očuvanje prirode kao osnova održive budućnosti