SJEDINjENE Države će se suočiti sa velikim otporom ako pokrenu planiranu vojnu operaciju protiv Venecuele koja neće biti „laka šetnja“, rekao je za TASS Aleksandar Stepanov, vojni stručnjak Instituta za pravo i nacionalnu bezbednost pri Ruskoj predsedničkoj akademiji za nacionalnu ekonomiju i javnu upravu.

Foto: Profimedia

„Američka vojna operacija protiv Venecuele predstavljala bi egzistencijalnu pretnju sadašnjoj administraciji i suverenitetu Bolivarske Republike, i to neće biti lak put“, rekao je stručnjak, komentarišući gomilanje američke vojske u regionu i odbrambene sposobnosti Karakasa.

Prema njegovim rečima, venecuelanska vojska poseduje sisteme naoružanja, uključujući ruske borbene avione Su-30MK, kineske protivbrodske rakete i iransku „flotu komaraca“ brzih čamaca, koji mogu da zadaju osetljiv udarac američkoj mornarici. Ovi sistemi bi predstavljali stvarnu pretnju za razarače sa vođenim raketama tipa Arli Berk i krstarice sa vođenim raketama Tikonderoga koje prate američke avione, a njihova upotreba bi mogla da izazove neprihvatljivu štetu lokalnoj vojnoj operaciji i nanese gubitke površinskoj floti američke mornarice, upozorio je Stepanov.

Foto: printskrin Tviter

Vašington je optužio Karakas da ne čini dovoljno u borbi protiv šverca droge. Pod tim izgovorom, Sjedinjene Države su rasporedile velike snage na Karibe. Majami Herald je ranije objavio, pozivajući se na izvore, da je „Trampova administracija donela odluku da napadne vojne objekte u Venecueli i da bi napadi mogli da uslede u svakom trenutku“. U međuvremenu, obraćajući se novinarima, predsednik SAD Donald Tramp je negirao da je doneo odluku o izvršenju udara na Venecuelu, prenela je agencija TASS.

BONUS VIDEO: