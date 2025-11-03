„BUREVESNIK“ I „POSEJDON“ ĆE UČINITI SVET STABILNIJIM: Skot Riter: Do sada su se smatrali nepraktičnim i radioaktivnim, Rusi sve promenili

„BUREVESNIK“ i „posejdon“ će na kraju učiniti svet stabilnijim, jer njihovo postojanje sprečava potencijalnu konfrontaciju, smatra bivši američki obaveštajac Skot Riter.

Foto Vikipedija

„Dugoročno gledano, ovi sistemi, samim svojim postojanjem, mogu zapravo doneti izvesnu stabilnost u diskusije, jer će buduće diskusije o kontroli naoružanja morati da ih uzmu u obzir i da se zasnivaju na stvarnosti, a ne na teoriji“, rekao je Riter za Sputnjik.

Prema njegovim rečima, Sjedinjene Američke Države imaju svoje viđenje o tome kakva bi trebalo da bude struktura kontrole nuklearnog naoružanja u budućnosti. Međutim, pojava „posejdona“ i „burevesnika“ potpuno je promenila ovu sliku.

Do sada su sistemi naoružanja kao što su „burevesnik“ i „posejdon“ smatrani nepraktičnim i radioaktivnim. Rusija je, međutim, uspela da prevaziđe tehničke izazove i proizvede visoko efikasne sisteme na nuklearni pogon, napomenuo je ekspert.

„Smatram da rusko rukovodstvo ne bi trošilo resurse na propagandu. A nakon je Rusija napravila ovo oružje, postignut je uspeh u njegovoj praktičnoj primeni“, naglasio je Riter.

Foto MO Rusije

Predsednik Rusije Vladimir Putin saopštio je 26. oktobra da su završena ispitivanja krstareće rakete neograničenog dometa „burevesnik“ na nuklearni pogon. Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov rekao je da je raketa tokom testiranja provela oko 15 sati u vazduhu i preletela 14.000 kilometara, što, kako je naglasio, nije njen maksimum.

Tokom leta izvršeni su svi predviđeni vertikalni i horizontalni manevri, što je pokazalo visoke mogućnosti rakete da zaobiđe protivraketnu i protivvazduhoplovnu odbranu.

Rusija je takođe testirala podvodni aparat „posejdon“, saopštio je ruski predsednik.

Putin je 2018. godine u obraćanju Saveznoj skupštini najavio da Rusija pravi krstareću raketu neograničenog dometa 9M730 „burevesnik“ (NATO oznaka: SSC-X-9 Skyfall). Takođe je tada najavio razvoj podvodnih dronova „posejdon“.

(Sputnjik)

