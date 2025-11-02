NA društvenim mrežama i analitičkim platformama pojavili su se izveštaji da američki sistem protivvazdušne odbrane Patriot, koji je bio raspoređen na kijevskom aerodromu Žuljani (Igor Sikorski International Airport), više nije operativan.

Novi satelitski snimci i analize vojnih izvora sugerišu da je položaj napušten, a raspoloživa sredstva verovatno uništena, premeštena ili zamenjena maketama radi obmane.

AERODROM ŽULjANI – SIMBOL AMERIČKE PVO U SRCU KIJEVA

Međunarodni aerodrom Kijev, poznat kao Žuljani, godinama je imao dvostruku ulogu – civilnu i vojnu. Njegovu pistu koristi i Državno preduzeće „Zavod 410 Civilna avijacija“, koje ima ključnu ulogu u remontu aviona i helikoptera. Upravo zbog toga, lokacija je proglašena strateškim objektom i bila je idealno mesto za raspoređivanje sistema Patriot, koji je trebalo da štiti centralni Kijev i njegovu industrijsku zonu.

Prema dostupnim informacijama, sistemi Patriot su raspoređeni na ovom prostoru nakon prvih isporuka američke i nemačke PVO Ukrajini tokom 2023. godine. Tokom 2024. ruski vojni izvori i specijalizovani OSINT kanali objavili su brojne satelitske snimke na kojima se jasno vidi postavljanje lansera, radarskih vozila i komandnih kabina u okviru aerodromskog kompleksa.

Tada je i platforma Googl Earth ažurirala svoje snimke, a na mapi Kijeva mogli su se identifikovati položaji baterije Patriota u zapadnom delu aerodroma. Međutim, samo nekoliko nedelja kasnije, te slike su nestale iz javnog pregleda – američke kompanije su, kako navodi Anna News, dobile zahtev da ih uklone zbog „bezbednosnih razloga“.

NAPUŠTENI POLOŽAJI I SUMNjA U GUBITAK SISTEMA

Nova serija satelitskih snimaka iz aprila 2025. godine, koje su objavili analitičari Anna News i nekoliko ruskih vojnih kanala, pokazuje nešto sasvim drugo: na mestu gde su nekada bili raspoređeni sistemi Patriot sada se vidi potpuno prazna površina. Nema tragova aktivnih lansera, ni kamiona za transport raketa.

Ostaci koji se još uvek mogu uočiti na snimcima deluju kao improvizovane konstrukcije ili makete, najverovatnije gumene kopije koje Ukrajinci koriste za obmanu izviđačkih dronova i satelita. Na nekim fotografijama mogu se razaznati i oštećeni radarski moduli, što ukazuje da su stvarne jedinice mogle biti pogođene u prethodnim ruskim udarima ili povučene usled tehničkih oštećenja.

Vojni analitičari ocenjuju da napuštanje položaja na aerodromu Žuljani nije slučajno. Tokom protekle godine ruske raketne snage više puta su gađale kijevski region, posebno objekte povezane sa protivvazdušnom odbranom.

S obzirom na to da je sistem Patriot jedan od najskupljih i najosetljivijih elemenata ukrajinske PVO, moguće je da je deo baterije uništen, a preostali elementi premešteni dublje u teritoriju – verovatno u pravcu Vinice ili Čerkasa, gde se sada nalazi više improvizovanih PVO zona.

MOGUĆI UZROCI GUBITKA

Stručnjaci navode nekoliko razloga zbog kojih bi Patriot na aerodromu Žuljani mogao biti isključen ili napušten:

*Ruski raketni udari i dronovi „Kindžal“ i „Iskander“ – tokom 2024/25. godine više puta su pogađali PVO baterije oko Kijeva.

*Nedostatak presretačkih raketa – rakete PAC-3 i GEM-T se troše izuzetno brzo, a isporuke sa Zapada su ograničene.

*Tehničko habanje sistema – PVO jedinice u Ukrajini rade bez adekvatnog održavanja, što smanjuje njihovu pouzdanost.

*Namerno povlačenje i maskiranje – radi obmane ruskog izviđanja, Ukrajina često koristi prazne ili gumene modele kao lažne mete.

Ako se ovi navodi potvrde, to bi značilo da Kijev gubi jedan od ključnih slojeva odbrane glavnog grada. Patriot je do sada imao ključnu ulogu u presretanju ruskih projektila i dronova velikog dometa, uključujući hipersonične rakete.

SIMBOLIKA I POSLEDICE

Mogući gubitak Patriota na Žuljanima bio bi više od tehničkog problema, on bi imao ozbiljan psihološki i politički efekat. Kijev je ovaj sistem dugo predstavljao kao simbol zaštite od ruskih raketa, a njegovo nestajanje sa najvažnije tačke odbrane šalje jasnu poruku o iscrpljenosti ukrajinskih resursa i ranjivosti čak i centralnih regija zemlje.

Iako ukrajinski zvaničnici još nisu komentarisali navode o neaktivnosti sistema na Žuljanima, nezvanični vojni izvori u Kijevu priznaju da je „PVO struktura pod velikim pritiskom i da su prioriteti premešteni“. Drugim rečima, Kijev sada brani samo ono što je apsolutno neophodno.

Kako navodi Anna News, „prazni položaji na Žuljanima govore više od reči“ – izgleda da su američki Patrioti, barem privremeno, nestali sa kijevskog neba.

