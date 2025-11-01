ISPORUKE oružja Ukrajini očigledno ne doprinose rešavanju sukoba niti ispunjavanju predizbornih obećanja sadašnjeg američkog rukovodstva, izjavila je danas portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Foto: Profimedia

-Očigledno je da je to dokazano i trenutnom situacijom i prethodnim godinama, da militarizacija i isporuka oružja, posebno terorističkom režimu, neće doneti nikakvo rešenje situacije. A još manje, da će ispuniti predizborna obećanja sadašnje (američke) administracije, rekla je Zaharova novinarima, govoreći o navodnom odobrenju Pentagona za isporuke raketa Tomahavk Ukrajini, prenosi RIA novosti.

Američka televizija CNN je, pozivajući se na izvore u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi, juče javila da je Pentagon dao Beloj kući dozvolu da dozvoli isporuku krstarećih raketa dugog dometa "Tomahavk" u Ukrajinu, jer je Ministarstvo odbrane utvrdilo da to neće naštetiti američkim zalihama oružja.

Prema CNN-u, konačna politička odluka o transferu raketa sada je na predsedniku SAD Donaldu Trampu.

Zaharova je kazala i da zapadne zemlje ne sumnjaju da je ruska raketa "Burevestnik" stvarna, kao i da su veoma zabrinuti kakvo bi drugo oružje Rusija mogla da prikaže.

-Oni su verovali. Sada čujemo povratne informacije. Oni ne ćute. Veoma se plaše šta ćemo im sledeće pokazati, pa hajde da im produžimo zadovoljstvo, rekla je Zaharova.

Ona je kritikovala Zapad zbog ideje o prelaznom kreditu za Ukrajinu, i optužila je zapadne zemlje, koje su nekada tvrdile da se bore protiv terorizma, da su sada i same postale, prema njenim rečima, sponzor terorističkog režima u Kijevu.

Evronjuz je ranije objavio da bi Evropska unija, ako do kraja ove godine ne donese odluku o korišćenju zamrznute ruske imovine za pomoć Ukrajini mogla, kao prelazno rešenje, da odobri šestomesečni zajam Kijevu i nastavi razgovore o pitanju imovine.

-Jedna od najupečatljivijih manifestacija terorizma je upotreba sile i oružja za napad na civile... Pogledajte šta se sada dešava: zapadnim novcem stvorena je višeslojna međunarodna struktura nazvana kijevski režim, rekla je Zaharova.

(Tanjug)

