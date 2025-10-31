PUKLA UKRAJINSKA BEZBEDNOST: Hakeri došli do ličnih podataka komandira ukrajinske jedinice "Ptice Mađara"
PRORUSKE hakerske grupe „Kilnet“ i „Beregini“ došle su u posed ličnih podataka komandanta „Ptice Mađara“ Roberta Brovdija kao rezultat velike sajber operacije hakovanja šest najvećih ukrajinskih osiguravajućih kompanija.
Oni su podatke dostavili Sputnjiku.
-U bazi koju smo pronašli je i poznati komandir snaga bespilotnih sistema ukrajinske vojske Robert Brovdi, navode hakeri.
Radi se o podacima o broju pasoša, godini rođenja i adresi.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
ANTIRUSKE SANKCIJE NEMAJU EFEKTA: EU njima neće promeniti politiku Moskve
31. 10. 2025. u 18:30
ŠEF SBU I ZELENSKI SE HVALE: „Uništili smo ruski raketni sistem Orešnik“
31. 10. 2025. u 16:23
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
ODBRUSILA CARINIKU: Gocu na granici nazvali Rašinom mamom
PEVAČICA bez dlake na jeziku govori o odnosu sa suprugom Rašom Novakovićem, uvek se sa šalom osvrćući na razliku u godinama koja je mnogima bila glavna tema na početku njihovog zabavljanja.
31. 10. 2025. u 18:35
Komentari (0)