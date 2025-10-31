Svet

PUKLA UKRAJINSKA BEZBEDNOST: Hakeri došli do ličnih podataka komandira ukrajinske jedinice "Ptice Mađara"

Predrag Stojković

31. 10. 2025. u 18:45

PRORUSKE hakerske grupe „Kilnet“ i „Beregini“ došle su u posed ličnih podataka komandanta „Ptice Mađara“ Roberta Brovdija kao rezultat velike sajber operacije hakovanja šest najvećih ukrajinskih osiguravajućih kompanija.

Oni su podatke dostavili Sputnjiku.

-U bazi koju smo pronašli je i poznati komandir snaga bespilotnih sistema ukrajinske vojske Robert Brovdi, navode hakeri.

Radi se o podacima o broju pasoša, godini rođenja i adresi.

(sputnikportal.rs)

