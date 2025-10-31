"OREŠNIK SPREMAN ZA AKCIJU OD DECEMBRA" Lukašenko: Da li će biti primenjen odlučiću s Putinom

PREDSEDNIK Belorusije Aleksandar Lukašenko potvrdio je planove da u decembru stavi u borbenu gotovost raketni sistem „orešnik“, prenela je agencija Belta.

Foto: Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

- ‘Orešnik’ je opasno oružje. U decembru će biti stavljeno u borbenu gotovost - istakao je beloruski lider tokom radne posete Vitebskoj oblasti.

Lukašenko je naveo da će odluku o mogućoj upotrebi „orešnika“ donositi zajedno sa ruskim liderom Vladimirom Putinom i posavetovao protivnicima da ne izazivaju.

- Zašto? Želim da protivnici u inostranstvu razumeju da možemo napasti, ako bude loše. Sešćemo s Putinom, donećemo odluku i napašćemo. Zato ne izazivajte. Rat u Ukrajini upravo je tako počeo — u Donbasu su progonili ruskojezično stanovništvo, ubijali ih, trovali. Sve sam to gledao svojim očima - rekao je Lukašenko.

Beloruski lider je podsetio da su u Minsku svojevremeno postignuti mirovni sporazumi o Ukrajini, ali da su protivnici odlučili da deluju putem obmane, što je i dovelo do sadašnje situacije.

- Ispostavilo se da nije bilo dogovora. Ispostavilo se da su u Minsk došli samo da prevare Rusiju i nas. Prevarili su. Evo, do čega je došlo — dva miliona Ukrajinaca je poginulo ili je osakaćeno. Zašto to radite? Lepo smo živeli — i Poljaci, i Litvanci, i svi ostali - naglasio je predsednik.

Prema njegovim rečima, „orešnik“ ne nosi sa sobom nikakve agresivne namere, a od plana njegovog razmeštanja može se odustati ukoliko Evropa pokaže spremnost za recipročne mere.

Predsednik Rusije 21. novembra prošle godine saopštio je o uspešno sprovedenom testiranju najnovije rakete srednjeg dometa „orešnik“. Kao odgovor na upotrebu američkog i britanskog naoružanja, Rusija je izvela kombinovani udar na objekat vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine.

U decembru 2024. godine Lukašenko je zamolio Putina da na teritoriji Belorusije rasporedi najnovije rusko naoružanje, uključujući i sistem „orešnik“. Ruski lider je odgovorio da smatra da je moguće razmeštanje ovog sistema u Belorusiji u drugoj polovini 2025. godine. Beloruski predsednik je 8. avgusta ove godine izjavio da se prve pozicije za ovaj sistem već pripremaju.

(Sputnjik)

