RUSIJA TRAŽI POJAŠNJENJE: Tramp najavio obnavljanje američkih nuklearnih proba

ODLUKA američkog predsednika Donalda Trampa da se obnove testiranja nuklearnog oružja izaziva ozbiljna pitanja i zahteva dodatna pojašnjenja, izjavio je danas stalni predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču Mihail Uljanov.

Foto Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

-Odluka predsednika Trampa da Pentagonu naredi trenutno obnavljanje nuklearnih proba SAD zahteva dodatna pojašnjenja. Tramp je rekao da želi da testiranja budu “na jednakim uslovima” s drugim nuklearnim silama. Međutim, druge države koje poseduju nuklearno oružje ne sprovode nuklearne eksplozije, koje su zabranjene Sporazumom o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba (CTBT), naveo je Uljanov u objavi na društvenoj mreži Iks, prenosi RIA Novosti.

Ruski diplomata je dodao da je Rusija nedavno testirala sredstva za isporuku, a ne nuklearne eksplozivne naprave.

-Takva testiranja nisu u vezi sa CTBT. Zato je potrebno precizno razjasniti šta SAD planiraju i kako ti planovi odgovaraju odredbama Sporazuma, zaključio je Uljanov.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je ranije da će Sjedinjene Američke Države ponovo pokrenuti testiranja nuklearnog oružja, nakon pauze od tri decenije, i da je "zbog programa testiranja drugih zemalja", naložio Ministarstvu rata da počne s testiranjem američkog nuklearnog oružja "na ravnopravnoj osnovi".

U objavi na platformi Truth Social, neposredno pre ličnog sastanka s kineskim predsednikom Si Đinpingom u Busanu, u Južnoj Koreji, Tramp je rekao da će "ovaj proces početi odmah", bez navođenja koje vrste testiranja nuklearnog oružja će se sprovoditi.

Tramp je istakao da Sjedinjene Američke Države imaju više nuklearnih bojevih glava nego bilo koja druga zemlja, nakon što je preuzeo zasluge za "kompletno ažuriranje i renoviranje postojećeg oružja" tokom svog prvog mandata.

On je kazao da Rusija ima drugi najveći broj nuklearnih bojevih glava na svetu, a da je Kina "na dalekom trećem mestu, ali će biti izjednačena u roku od pet godina".

-Zbog ogromne razorne moći (nuklearnog oružja), mrzeo sam da to uradim, ali nisam imao izbora, rekao je Tramp.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć