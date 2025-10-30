OGLASIO SE SI NAKON SUSRETA SA TRAMPOM: Evo šta je dogovoreno tokom susreta dvojice lidera
KINESKI predsednik Si Đinping izjavio je danas da su ekonomski i trgovinski timovi Kine i Sjedinjenih Država vodili detaljne razgovore i postigli konsenzus o rešenjima problema.
On je to izjavio tokom sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, nakon što je doputovao u Busan na 32. sastanak ekonomskih lidera APEK-a u Gjongdžuu i državnu posetu Južnoj Koreji, saopštilo je kinesko ministarstvo spoljnih poslova.
Napominjući da ekonomske i trgovinske interakcije treba da daju stabilnost i budu pokretač veza, a ne prepreke ili izvori sukoba, Si je pozvao obe strane da se fokusiraju na dugoročne koristi koje donosi saradnja, umesto da upadnu u začarani krug odmazde.
Takođe je pozvao ekonomske i trgovinske timove obe strane da stalno sužavaju listu problema i proširuju listu saradnje zasnovane na principima jednakosti, poštovanja i uzajamne koristi, navodi se u saopštenju.
(Tanjug)
