MAĐARSKA FORMIRA NOVI SAVEZ UNUTAR EU: Udružuje se sa ove dve zemlje, a sve zbog pomoći Ukrajini

MAĐARSKA želi da se udruži sa Češkom i Slovačkom u formiranju saveza rezervisanog prema pomoći Ukrajini u okviru Evropske unije, izjavio je glavni politički savetnik premijera Viktora Orbana, Balaš Orban, dodajući da se mađarska savezništva protežu i na Evropski parlament.

Foto: Profimedia

Prema navodima savetnika, Orban nastoji da ostvari saradnju sa Andrejem Babišom, čija je desničarska populistička partija pobedila na nedavnim izborima u Češkoj, kao i sa slovačkim premijerom Robertom Ficom, kako bi usaglasili stavove pred sastanke lidera EU i održavali zajedničke konsultacije pre samita.

Iako je formiranje čvrstog političkog saveza još u začetku, takva inicijativa mogla bi da uspori napore Evropske unije u pružanju finansijske i vojne pomoći Ukrajini.

- Mislim da će se to desiti i postajati sve vidljivije - izjavio je Balaš Orban, naglašavajući da je slična saradnja među državama Višegradske grupe, Mađarske, Češke, Slovačke i Poljske, bila uspešna tokom migrantske krize 2015. godine.

Foto Tanjug/AP/Jose Luis Magana

Balaš Orban je dodao da se mađarska inicijativa za politička savezništva u Briselu proteže i na Evropski parlament, gde stranka Fides pripada grupi Patriote za Evropu. Mogući partneri su, kako je naveo, konzervativci i suverenističke frakcije, pa čak i "neke levičarske grupe".

Prema njegovim rečima, raspoloženje u Briselu bi moglo da dovede do slabljenja podrške predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen i rušenja centrističke većine koja ju je podržala pri reizboru.

Foto: Profimedia Andrej Babiš

Govoreći o predstojećoj izbornoj kampanji, Orbanov savetnik ocenio je da će ona biti "teška, kao i uvek", optuživši Brisel za "koordinisani napor" da se mađarska vlada oslabi podrškom opoziciji. Evropska komisija, međutim, tvrdi da je uskraćivanje sredstava Budimpešti posledica kršenja prava EU, a ne političke odluke.

Upitan o podršci mađarskom komesaru za zdravstvo Oliveru Varheljiju, za koga su mediji izneli tvrdnje da je regrutovao špijune u institucijama EU, Balaš Orban je rekao da komesar "radi odličan posao", dodajući da su optužbe deo pokušaja da se Mađarska prikaže kao "nepouzdan član EU". "Mi želimo da budemo deo kluba", zaključio je Orbanov savetnik.