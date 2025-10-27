ZELENSKI POTVRDIO: Ukrajina i EU će pripremiti plan prekida vatre u roku od deset dana

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da će tokom naredne nedelje ili deset dana, Ukrajina zajedno sa liderima evropskih zemalja, pripremiti kratak plan prekida vatre.

Foto: Profimedia

"Plan treba da bude kratak, bez nepotrebnih detalja. Nekoliko kratkih tačaka. Na primer, plan prekida vatre. Odlučili smo da ćemo na tome raditi tokom naredne nedelje ili 1deset dana", rekao je Zelenski u intervjuu za Aksios, prenosi Ukrinform.

Zelenski je nazvao svoj sastanak sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Beloj kući "konstruktivnim", priznajući da nije bio lak.

"Moji razgovori sa predsednikom Trampom bili su o vršenju pritiska na Rusiju. Mislim da je želeo da izvrši pritisak na njih, ali nije želeo da eskalira sukob ili da zatvori prozor... za diplomatiju", naveo je on.

Prema rečima ukrajinskog lidera, tokom razgovora, on i Tramp su se "razumeli".

"Predsednik Tramp je rekao da treba da zamrznemo trenutnu situaciju i pregovaramo", rekao je Zelenski.

Takođe je napomenuo da razgovor između američkog državnog sekretara Marka Rubija i ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova "nije bio pozitivan".

"Koliko ja znam, razgovor između Rubija i Lavrova nije bio pozitivan. Isto su uradili i posle sastanka Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u septembru na Aljasci. Ovo je treći ili četvrti put da Putin i njegovi ljudi odbacuju ono što Tramp govori", naveo je Zelenski.

On je odbacio nedavne tvrdnje da Rusija napreduje na frontu.

Rekao je da je Trampu jasno stavio do znanja da to nije istina, rekavši da su američke obaveštajne službe takođe pokazale da "niko trenutno ne pobeđuje na bojnom polju".

Zelenski je napomenuo da se, prema podacima ukrajinske obaveštajne službe, Putin privatno hvalio saveznicima da će Rusija okupirati ceo Donbas do 15. oktobra, ali da je taj rok prošao.

"Rusija ne može ovo da uradi. Putin nema dovoljno ljudi. Njegovi jaki bataljoni su uništeni. Danas na bojnom polju uglavnom ostajemo tamo gde smo bili poslednja dva ili tri meseca", dodao je ukrajinski lider.

Nakon sastanka predsednika SAD Donalda Trampa sa Zelenskim u Beloj kući 17. oktobra, premijer Velike Britanije Kir Starmer predložio je iznošenje mirovnog predloga po uzoru na plan američkog lidera za Gazu.

Zelenski je prošle nedelje razgovarao o tom pitanju sa britanskim premijerom i drugim evropskim liderima. Rekao im je da su situacije u Gazi i Ukrajini drugačije, dodajući da je spreman da radi na tome.

Dodao je da je skeptičan u pogledu spremnosti ruskog predsednika da prihvati bilo kakav mirovni plan.

(Ukrinform)