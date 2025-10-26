HITNO SE OGLASILA PAKISTANSKA VOJSKA: Novi sukobi na granici usred mirovnih pregovora u Istanbulu
DOK traju pregovori u Istanbulu, Pakistan i Avganistan ponovo u krvavim sukobima
Pakistanska vojska saopštila je da su vojnici i militanti poginuli u sukobima blizu avganistanske granice.
Pet pakistanskih vojnika i 25 militanata ubijeno je tokom noći 25. oktobra, navodi se u saopštenju Odeljenja za odnose s javnošću pakistanskih oružanih snaga (ISPR).
Prema navodima ISPR-a, do sukoba je došlo kada su militanti pokušali da pređu granicu i uđu u pakistanske okruge Kuram i Severni Vaziristan uz severozapadnu granicu s Avganistanom.
Iako se Talibani još nisu oglasili o incidentu, ISPR je saopštio da pokušaji upada na pakistansku teritoriju postavljaju pitanje spremnosti talibanske vlade da se izbori s terorizmom koji potiče sa njene teritorije.
Podsetimo, delegacije Pakistana i Avganistana sastale su se u Istanbulu 25. oktobra, istog dana kada su zabeleženi novi sukobi, kako bi se dogovorile o primirju između dve zemlje, nakon posredovanja Katara i Turske tokom pregovora u Dohi prošle nedelje.
