Svet

HITNO SE OGLASILA PAKISTANSKA VOJSKA: Novi sukobi na granici usred mirovnih pregovora u Istanbulu

Jovana Švedić

26. 10. 2025. u 19:12

DOK traju pregovori u Istanbulu, Pakistan i Avganistan ponovo u krvavim sukobima

ХИТНО СЕ ОГЛАСИЛА ПАКИСТАНСКА ВОЈСКА: Нови сукоби на граници усред мировних преговора у Истанбулу

Foto: Profimedia/Ilustracija

Pakistanska vojska saopštila je da su vojnici i militanti poginuli u sukobima blizu avganistanske granice.

Pet pakistanskih vojnika i 25 militanata ubijeno je tokom noći 25. oktobra, navodi se u saopštenju Odeljenja za odnose s javnošću pakistanskih oružanih snaga (ISPR).

Prema navodima ISPR-a, do sukoba je došlo kada su militanti pokušali da pređu granicu i uđu u pakistanske okruge Kuram i Severni Vaziristan uz severozapadnu granicu s Avganistanom.

Iako se Talibani još nisu oglasili o incidentu, ISPR je saopštio da pokušaji upada na pakistansku teritoriju postavljaju pitanje spremnosti talibanske vlade da se izbori s terorizmom koji potiče sa njene teritorije.

Podsetimo, delegacije Pakistana i Avganistana sastale su se u Istanbulu 25. oktobra, istog dana kada su zabeleženi novi sukobi, kako bi se dogovorile o primirju između dve zemlje, nakon posredovanja Katara i Turske tokom pregovora u Dohi prošle nedelje.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PUN ZNANJA, ŽELEO NEŠTO DRUGO: Lomio je noge, zube, ruke - tragaču roditelji nisu dali da se bavi OVIM

PUN ZNANjA, ŽELEO NEŠTO DRUGO: Lomio je noge, zube, ruke - tragaču roditelji nisu dali da se bavi OVIM