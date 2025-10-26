PREMIJER Poljske Donald Tusk smatra da je prednost Rusije nad Zapadom to što su Rusi spremni da se bore.

Tusk je u intervjuu za britanski list „Tajms“ rekao da vojni sukob ima ozbiljan uticaj na rusku ekonomiju.

- Da li to znači da možemo reći da pobeđujemo? Nikako. Oni (Rusi) imaju jednu veliku prednost u odnosu na Zapad, a posebno u odnosu na Evropu: spremni su da se bore - istakao je Tusk, nazvavši to „apsolutno ključnim pitanjem“.

Osim toga, prema njegovim rečima, Vladimir Zelenski mu je rekao da je Ukrajina spremna da se bori „još dve-tri godine“ i da se nada da borbena dejstva neće trajati deset godina.

Rusija je više puta izjavila da može da izdrži sankcioni pritisak koji je Zapad počeo da vrši na Rusiju pre nekoliko godina i koji nastavlja da se pojačava.

Moskva je napomenula da Zapadu nedostaje hrabrosti da prizna neuspeh antiruskih sankcija. Same zapadne zemlje su više puta navele da su sankcije neefikasne.

Predsednik Rusije Vladimir Putin smatra da je politika obuzdavanja i slabljenja Rusije dugoročna strategija Zapada i da su sankcije nanele ozbiljan udarac celokupnoj svetskoj ekonomiji. Prema njegovim rečima, glavni cilj Zapada je pogoršanje života miliona ljudi.

