TRAMP PODIŽE CARINE KANADI ZA 10 ODSTO ZBOG SPORNE REKLAME: Neprijateljski akt Otave

ZBOG ozbiljnog pogrešnog tumačenja činjenica i neprijateljskog akta, povećavam carine Kanadi za 10 odsto u odnosu na one koje plaćaju trenutno, napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži.

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je da podiže carine Kanadi za 10 odsto u znak odmazde zbog anticarinske reklame koju je sponzorisala vlada u Ontariju, a što je unelo dodatne tenzije u jedno od najvećih trgovinskih partnerstava na svetu.

Saopštenje, objavljeno na Trampovoj društvenoj mreži, usledilo je nakon višednevnih javnih rasprava zbog te reklame, u kojoj se aludira na podršku bivšeg predsednika SAD Ronalda Regana slobodnoj trgovini, a koja je izazvala Trampov gnev, prenosi "Gardijan".

Takođe, nazvao je reklamu lažnom i rekao da je "jedina namera" bila "nada Kanade da će ih Vrhovni sud SAD 'spasiti' carina koje su godinama koristili za nanošenje štete Sjedinjenim Državama".

- Sada SAD mogu da se odbrane od visokih i preteranih kanadskih carina (i onih ostatka sveta takođe!) napisao je Tramp.

On je naveo da Kanađani nisu ni tražili ni dobili dozvolu za korišćenje i uređivanje izjava u reklami, te da predsednička fondacija i institut Ronalda Regana preispituju svoje pravne opcije u ovom slučaju.

Tramp je dodao da je Ronald Regan "voleo carine zbog nacionalne bezbednosti i ekonomije".

Reklama, koja je početkom meseca emitovana u Kanadi, uključuje audio-odlomke iz govora bivšeg američkog predsednika Ronalda Regana iz 1987. godine, u kojem je upozoravao na rizike visokih carina i mogućnost trgovinskog rata, ali su predsednička fondacija i institut Ronalda Regana saopštili da je reklama "selektivno montirana" i da je "pogrešno predstavila" Reganove poruke.

Premijer Ontarija Dag Ford rekao je u petak da će ta provincija obustaviti emitovanje reklame u ponedeljak, posle razgovora sa kanadskim premijerom Markom Karnijem, u pokušaju da se obnove trgovinski pregovori sa SAD.

Vrhovni sud SAD trebalo bi ove godine da odluči da li Trampove globalne recipročne carinske tarife predstavljaju zakonitu upotrebu vanrednih ovlašćenja koje mu je dodelio Kongres i da li bi sredstva prikupljena njihovom primenom trebalo da se vrate.

