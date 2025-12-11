PARTIZAN BEZ TROJICE U VEČITOM DERBIJU! Ocokoljić: Moj najveći problem je - Saša Obradović!

Privremeni trener košarkaša Partizana Mirko Ocokoljić izjavio je danas u Beogradu da očekuje tešku utakmicu protiv Crvene zvezde i dodao da zna kako "crveno-beli" igraju.

Košarkaši Partizana dočekaće u petak od 20.30 časova u Beogradskoj areni ekipu Crvene zvezde u 15. kolu Evrolige, uz prenos na portalu "Novosti".



"Imali smo neke probleme, bolesti i povrede, sigurno neće biti Mike Murinena i Alekseja Pokuševskog. Oni su povređeni, svi ostali će nadam se biti u timu. Očekujem tešku utakmicu, težinu sam osetio cele ove nedelje, kako je bilo pred Bajern, donekle i pred Kluž. Imali smo četiri dana da se pripremimo, neki i da se odmore. Znamo kako Zvezda igra, znamo za njihovu bekovsku liniju, koliko su agresivni i da šutiraju najviše slobodnih bacanja u Evroligi. Imaju i unutrašnju igru preko Donatasa Motiejunasa. Čima Moneke i Džordan Nvora su igrači koji daju ekstra kvalitet. Videćemo kako će da bude na terenu", rekao je Ocokoljić u obraćanju novinarima u Beogradskoj areni.



On je istakao da očekuje maksimalnu podršku navijača Partizana na duelu sa Zvezdom.

"Očekujem maksimalnu podršku, to je sve što mogu da kažem. Navijači su videli da su momci odigrali sasvim korektno poslednje dve utakmice, verujem da može bolje, verujem i da će biti bolje", dodao je Ocokoljić.





"Nisam ništa ni menjao u odnosu na taktiku kada je tu bio trener Željko Obradović, ali uvek može bolje. Rekao sam i protiv Bajerna da sam imao neke propuste. Nemam iskustva kada je u pitanju vođenje tima u Evroligi, pokušavam da učim i da smanjim greške", naveo je privremeni trener Partizana.



Ocokoljić je dugo godina sarađivao sa sadašnjim trenerom Zvezde Sašom Obradovićem.

"To je moj najveći problem, znam kako se priprema, koliko je detaljan, koliko gleda utakmice i po 6-7 unazad. To neko saznanje možda pomaže da znam koliko mogu da očekujem, ali i znam koliko će biti spremni kada smo mi u pitanju. Nije neka prednost", izjavio je Ocokoljić.



On je naveo da se nedavno čuo sa Željkom Obradovićem.

"Čuli smo se dva puta, možda i tri puta. Čestitao je posle Bajerna, rekao je da će biti najsrećniji ako pobedimo Bajern i drago mi je zbog toga", rekao je Ocokoljić.

On se potom još jednom osvrnuo na povrede igrača Partizana.

"Murinen je na treningu imao povredu zgloba. U pitanju je zglob, nadam se da će već naredne nedelje početi da trenira. Pokuševski je imao povredu zgloba, ali je pokidao ligament, to je minimum četiri nedelje, ali možda i više. Karlik Džons je uradio snimke kako kost zarasta, očekuje se povratak sredinom januara, ako sve bude po planu", zaključio je Obradović.



Košarkaši Crvene zvezde se nalaze na trećem mestu na tabeli Evrolige sa devet pobeda i pet poraza, dok je Partizan na 16. poziciji sa skorom 5/9.



