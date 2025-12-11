Svet

UBICA ČARLIJA KIRKA DANAS PRVI PUT PRED SUDOM: Optužen za više krivičnih dela

Ana Đokić

11. 12. 2025. u 13:59

OSUMNjIČEN za ubistvo američkog patriote Čarlija Kirka, Tajler Robinson, trebalo bi danas prvi put da se pojavi pred sudom.

Foto: Jutjub printskrin/FBI – Federal Bureau of Investigation, Profimedia

Robinson je optužen za teško ubistvo, krivično delo pucanja iz vatrenog oružja koje je nanelo tešku telesnu povredu, ometanje pravde, kao i za manipulisanje svedocima i izvršenje nasilnog krivičnog dela u prisustvu deteta, prenela je televizija Ej-Bi-Si.

On se već dva puta izjasnio pred sudom, prvi put virtuelno, a drugi put samo preko audio snimka. Do sada se nije izjasnio o krivici, a mogao bi da se suoči sa smrtnom kaznom ukoliko bude osuđen za teško ubistvo.

Kirk (31) je ubijen iz vatrenog oružja 10. septembra dok se obraćao publici u kampusu Univerziteta Juta Veli u Oremu.

Obraćanje je bio prvo u nizu planiranih na predizbornoj turneji u organizaciji Turning Point USA, čiji je on suosnivač. Robinson (22) je navodno pobegao sa mesta pucnjave, nakon čega je usledila velika potraga, a predao se vlastima u noći 11. septembra.

(Tanjug)

