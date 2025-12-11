UBICA ČARLIJA KIRKA DANAS PRVI PUT PRED SUDOM: Optužen za više krivičnih dela
OSUMNjIČEN za ubistvo američkog patriote Čarlija Kirka, Tajler Robinson, trebalo bi danas prvi put da se pojavi pred sudom.
Robinson je optužen za teško ubistvo, krivično delo pucanja iz vatrenog oružja koje je nanelo tešku telesnu povredu, ometanje pravde, kao i za manipulisanje svedocima i izvršenje nasilnog krivičnog dela u prisustvu deteta, prenela je televizija Ej-Bi-Si.
On se već dva puta izjasnio pred sudom, prvi put virtuelno, a drugi put samo preko audio snimka. Do sada se nije izjasnio o krivici, a mogao bi da se suoči sa smrtnom kaznom ukoliko bude osuđen za teško ubistvo.
Kirk (31) je ubijen iz vatrenog oružja 10. septembra dok se obraćao publici u kampusu Univerziteta Juta Veli u Oremu.
Obraćanje je bio prvo u nizu planiranih na predizbornoj turneji u organizaciji Turning Point USA, čiji je on suosnivač. Robinson (22) je navodno pobegao sa mesta pucnjave, nakon čega je usledila velika potraga, a predao se vlastima u noći 11. septembra.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
PUCNjAVA U ZEMUNU: Ranjeno više osoba
Preporučujemo
Teroristička organizacija ANTIFA želi da oskrnavi mural posvećen ČARLI KIRKU!
10. 12. 2025. u 17:15
KIRKOVIĆ! U Beogradu osvanuo mural posvećen tragično ubijenom Čarliju Kirku (FOTO/VIDEO)
29. 11. 2025. u 09:46
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
KRAH - IBRAHIMOVIĆ OSTAJE BEZ NOVCA: Uložio milione u novi biznis - sve propalo
ZLATAN Ibrahimović je započeo biznis koji ne ide onako kako je planirano.
11. 12. 2025. u 11:24
Komentari (0)