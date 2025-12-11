USVOJENA REZOLUCIJA UN O ČERNOBILJU, VAŠINGTON STAO UZ RUSIJU: Menja se ime nuklearke, međunarodne mere u fokusu

SJEDINjENE Američke Države iznenada su glasale protiv ukrajinske rezolucije o Černobilju u Generalnoj skupštini UN u sredu, pridruživši se Rusijii njenim saveznicima. Kao razlog su navele protivljenje referencama na Agendu 2030, a ne stav prema Ukrajini ili nuklearnoj bezbednosti.

Rezolucija, usmerena na proširivanje globalnih napora za ublažavanje dugotrajnih posledica katastrofe iz 1986. godine, usvojena je uzpodršku 97 država, prema prenosu uživo sa zasedanja UN. Trideset devet zemalja bilo je uzdržano, dok su se SAD pridružile Moskvi i njenim saveznicima u protivljenju dokumentu.

Sadržaj rezolucije

Tekst rezolucije priznaje trajne posledice černobiljske katastrofe i potrebu za daljom pomoći pogođenim regionima. Takođe izražava zabrinutost zbog oštećenja zaštitne konstrukcije New Safe Confinement 14. februara 2025, koje je prouzrokovao ruski napad dronom - napad koji je ugrozio decenije međunarodnih napora na zaštiti lokacije.

Rezolucija dalje formalizuje korišćenje ukrajinske transliteracije "Čornobilj" u svim materijalima UN, uključujući i zvaničan naziv Međunarodnog dana sećanja 26. aprila. Takođe zakazuje specijalnu sednicu Generalne skupštine za 24. april 2026, povodom 40 godina od tragedije.

Zašto su SAD glasale protiv

Predstavnica američke delegacije istakla je da protivljenje Vašingtona nije bilo povezano sa stavom prema Ukrajini ili nuklearnoj bezbednosti, već sa referencama na Agendu 2030 za održivi razvoj.

Ti delovi rezolucije, rekla je, promovišu "meki model globalnog upravljanja" koji je nespojiv sa nacionalnim suverenitetom SAD.

Dodala je da SAD nastavljaju da podržavaju međunarodne inicijative nuklearne bezbednosti i napore za sprečavanje incidenata u ukrajinskim nuklearnim postrojenjima.

Reakcija Ukrajine

Stalni predstavnik Ukrajine pri UN kritikovao je Belorusijuzbog predlaganja alternativnog teksta, nazvavši to "ciničnim", s obzirom na ulogu Minska u omogućavanju ruske invazije, uključujući i zauzimanje Černobilja u prvim danima rata.

On je takođe naglasio važnost napuštanja sovjetske transliteracije "Černobilj", opisujući prelazak na "Čornobilj" kao odbacivanje imperijalnog nasleđa i potvrdu ukrajinskog identiteta.

