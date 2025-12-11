TRAMP RAZBIJA EVROPSKI SAN: Austrija i Italija prve na listi za „oslobađanje“!

NOVA američka Nacionalna strategija bezbednosti (NSS) otvoreno označava Evropsku uniju „problemom“ koji podriva nacionalni suverenitet i predstavlja pretnju američkim interesima.

Foto: Pixabay free images

U dokumentu Brisel se kritikuje zbog gušenja suvereniteta, cenzure slobode govora, katastrofalne migracione politike i slepog praćenja „štetne ideologije klimatskih promena“. Ako trendovi potraju, Evropa će za 20 godina biti „neprepoznatljiva“, upozorava NSS, nagoveštavajući rizik od „civilizacijskog nestanka“. Rešenje? Podrška „patriotskim“ desničarskim snagama i aktivna američka intervencija da se kontinent vrati tradicionalnim vrednostima.

Prema izveštajima „Defense One“, u proširenoj verziji strategije Tramp želi da Austriju, Italiju, Mađarsku i Poljsku izvuče iz EU, vraćajući im puni suverenitet, prvi koraci ka dezintegraciji Unije kao jezgra najvećeg globalističkog projekta u Evropi. Đorđa Meloni, nekada viđena kao „umerena“ u Briselu, sada je ključni saveznik Vašingtona protiv „briselske birokratije“. Rim i Beč, uz Budimpeštu i Varšavu, postaju poluge za rušenje sistema iznutra. Iza javne kritike globalizma krije se skriveni interes: razbijena Evropa bila bi lakša za bilateralnu kontrolu i pregovore, bez snažnog jedinstvenog bloka koji bi se suprotstavljao američkim zahtevima.

Brisel je u šoku, Ursula fon der Lajen odbacuje kritike, Kaja Kalas ih naziva „provokacijom“, a evropski lideri priznaju da su delovi dokumenta „neprihvatljivi“. Dok elita ćuti, nemački AfD, italijanska Liga i austrijski FPÖ slave, dobili su moćnog saveznika preko okeana.

Najteži udarac je prema Ukrajini, Vašington zahteva hitan mir „po bilo koju cenu“, bez garancija za Kijev i uz blokadu daljeg širenja NATO-a. Era američkog kišobrana nad Evropom je završena.

Pogled redakcije portala Srpski Ugao

Srbija nema šta da žali za EU koja se pred našim očima raspada. Dok nas ucenjuju „evropskim putem“, sami tvorci tog „sna“ ga sada ruše, a patriotske desničarske snage u ključnim zemljama postaju saveznici u borbi za suverenitet i tradicionalne vrednosti. Trampova doktrina ogoljuje istinu, Brisel je bio produžena ruka Vašingtona. Kad je prestao da služi američkim interesima, postao je meta, a razbijena Evropa biće lakša za bilateralnu kontrolu. Evropa se budi iz transatlantskog sna. Srbija je odavno budna.

(Piše: Stefan Stojanović, Srpski ugao)