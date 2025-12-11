PALA VLADA U BUGARSKOJ! Premijer Željazkov podneo ostavku

BUGARSKA vlada, koju predvodi premijer Rosen Željazkov podnela je ostavku, saopštio je Zajednički upravni savet.

Foto AP

"Naša koalicija se okupila i razgovarala o izazovima sa kojima se suočavamo i odlukama koje treba da donesemo. Ne sumnjamo da će vlada dobiti podršku na predstojećem glasanju o nepoverenju. Ali za nas, odluke Narodne skupštine imaju smisla kada izražavaju volju suverena. Naša želja je da budu na nivou onoga što društvo očekuje. Trenutno, kako Ustav nalaže, moć proizilazi iz glasa naroda. Čujemo glas građana koji protestuju protiv vlade. Mladi, stari, ljudi različitih etničkih grupa digli su glas za ostavku. Podržavamo građansku energiju, podstičemo je. Kabinet su stvorile raznovrsne stranke, ujedinjene na evropskom putu. Bugarska da bude deo zemalja koje su izgradile najstabilniju uniju - EU", saopštio je.

On je dodao da su postigli makroekonomsku stabilnost.

"Ispunićemo budžetski okvir za 2026. godinu. Budžetski plan koji smo predložili bio je za socijalnu zaštitu i povećanje kupovne moći građana. Činilo se da to ne može biti. Ili nije u potpunosti objašnjeno ili naši protivnici nisu razumeli. Protest je bio protiv arogancije i uobraženosti, o načinu na koji se vrednosti demokratije sprovode. Zato je vlada podnela ostavku ", rekao je Željazkov.

Podsetimo, sinoć su održani masovni protesti širom Bugarske, a demonstranti su tražili ostavku vlade.

Uskoro opširnije