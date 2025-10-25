POKROVSK PRED PADOM, RUSKI VOJNICI U CENTRU GRADA: "Situacija je više nego kritična, ubijaju nam ljude"

NAJMANjE 250 ruskih vojnika nalazi se u Pokrovsku, gde učestvuju u uličnim borbama i ubijaju ukrajinske vojnike, posebno operatere dronova, prenosi Ukrajinska pravda pozivajući se na oficire iz dve brigade koje deluju u tom području.

Logistika ka gradu je potpuno pod kontrolom ruskih dronova, što primorava ukrajinske snage da pešače i po 15 kilometara do svojih položaja. Prema svedočenjima ukrajinskih oficira, situacija je „više nego kritična“.

Rusi ponovo u gradu

Posle ukrajinske operacije čišćenja u julu, ruske snage su se sredinom avgusta ponovo probile u Pokrovsk. Od tada su uspostavile više uporišta u samom gradu i okolini - duž železničke pruge, između Pokrovska i Hrišine, kao i duž linije Daćenke–Novopavlivka–Gnativka. Upravo te grupe, kako se navodi, sada ubijaju ukrajinske vojnike unutar grada.

Oficiri iz jedne od brigada koje brane grad potvrdili su da ruske trupe pucaju na ukrajinske operatere dronova, ulaze u direktne okršaje sa artiljerijskim i protivtenkovskim jedinicama, dok ukrajinske snage južno od Pokrovska i dalje drže položaje, mada je komunikacija sa njima svedena na minimum.

Today, 25.10.25, Russians did the 5th large mechanised assault near Pokrovsk (Northern part).



Ukrainian 93, 33, 95 and other brigades destroyed at least 16 IFVs.



It’s hard to count how many were used because of the bad weather conditions (fog). But we are sure that dozens. pic.twitter.com/Dn3g9qFgSV — Kriegsforscher (@OSINTua) October 25, 2025

Neke od tih pozicija nalaze se između ruskih linija, a druge, kako se navodi, „postoje samo na kartama“ - na njima su ranjeni vojnici ili su potpuno napuštene. Ukrajinski branioci suočeni su sa katastrofalnim nedostatkom pešadije.

„Logistika je najveći problem“

- Pešadija je praktično odsečena od komande. Čujemo ih preko radija i pokušavamo da im dostavimo vodu dronovima. Na položajima su po dva i po do tri meseca — za našu brigadu to je predugo. Obično rotira­mo ljude - rekao je jedan od oficira.

- U samom Pokrovsku ima najmanje 250 tih gadova (Rusa), verovatno i više. Borbe se vode na gotovo svakoj ulici; svaki dan imamo žrtve. Ne možemo da evakuišemo ranjene - neke pozicije u šumovitim područjima već su pod kontrolom neprijatelja. Jutros smo čudom izvukli dva pešadinca koji su stigli do predgrađa Pokrovska, ali ih je pogodio FPV dron i obojica su u kritičnom stanju - dodao je.

According to copestate, the russian army is closing in on Pokrovsk 2.0 pic.twitter.com/HqsIlhtJ2N — Vatnik observer (@Aleksandar88338) October 25, 2025

- Poslednji poginuli vojnik imao je 110 kilograma - trebalo je šest ljudi da ga nosi, a četvorica su povredila leđa.

Prema njegovim rečima, „najveći problem je logistika“:

- Deo puta možete proći vozilom, ali onda morate pešačiti 10–15 kilometara, noseći municiju, dronove i zalihe. Ceo pravac je pod nadzorom FPV dronova povezanih optičkim kablovima. Puno je lebdećih dronova i daljinski miniranih područja, gde vojnici ginu svakodnevno. Kopneni robotski sistemi stigli su prekasno.“

Opasnost od opkoljavanja Mirnograda

Pogoršanje situacije u Pokrovsku direktno pogađa i susedni grad Mirnograd, jer ukrajinska logistika do njega vodi putem kroz Pokrovsk, duž linije snabdevanja duge 20 kilometara.

Ukrajinske snage uočile su ruske jedinice na severnoj ivici Mirnograda, što ukazuje da braniocima preti opkoljavanje.

NEW: Russian forces continue to advance in central and western Pokrovsk, although the exact contour of the front line in and around the town remains unclear.



Other Key Takeaways:



The Kremlin continues its multifaceted cognitive warfare effort aimed at influencing US decision… pic.twitter.com/wlUujck6ha — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) October 25, 2025

- Stvari se odvijaju po najgorem scenariju. Pokrovsk se urušava brže nego što smo očekivali. Ima nešto tih gadova i na severu Mirnograda, manje grupe se infiltriraju sa juga, ali je stanje ipak bolje nego u Pokrovsku - rekao je drugi oficir.

„Ako Pokrovsk padne - nema izlaza“

- Ako Pokrovsk padne, jedinice u Mirnogradu neće imati izlaz. Naša logistička ruta do Mirnograda duga je preko 20 kilometara. Rotacija jedinica je gotovo nemoguća, ne možemo izvući poginule. Rusi pritiskaju iz pravca Rodinska, a Červonij Liman je već pod njihovom kontrolom. Ljudi rade na granici izdržljivosti, svesni da se obruč steže - dodao je.

Situacija u Pokrovsku i Mirnogradu pogoršava se već mesecima i sada je dostigla kritičnu tačku.

Pokrovsk direction. Another destruction of russian armored vehicles and a failed russian assault.



📹: Chervona Kalyna Brigade pic.twitter.com/K8GagwenXk — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 24, 2025

Ruske snage imaju nadmoć u vazduhu, a FPV dronovi neprestano patroliraju putevima, čekajući vozila, što logistiku za ukrajinske jedinice čini gotovo nemogućom.

Oba grada već mesecima se nalaze u obruču ruskih dronova, a krajem oktobra im preti i potpuno opkoljavanje na tlu.