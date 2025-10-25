AMERIKA SE SPREMA ZA NOVI RAT? Najveći ratni brod poslat na Karibe

VENECUELANSKI predsednik Nikolas Maduro optužio je SAD da izmišljaju novi rat nakon što je Vašington poslao svoj najveći ratni brod na Karibe.

Nosač aviona Džerald R. Ford, koji je poslednjih nekoliko dana bio u Splitu, može da nosi do 90 aviona, a njegovo raspoređivanje značajno povećava već veliko vojno prisustvo SAD u tom području, javlja Bi-Bi-Si.

Američke snage su od početka septembra izvele 10 vazdušnih udara na brodove u Karipskom moru u okviru "rata protiv narko-kartela".

Američki predsednik Donald Tramp optužio je Madura da je na čelu narko-kartela. Vašington ne priznaje Madura kao legitimnog predsednika, nakon što je opozicija proglasila izbore 2024. godine nelegitimnim.

Venecuela igra relativno malu ulogu u trgovini drogom u regionu, navodi Bi-Bi-Si. Pentagon je u petak objavio da će nosač aviona Džerald R. Ford biti raspoređen u zonu odgovornosti Južne komande SAD, koja obuhvata Centralnu i Južnu Ameriku, kao i Karibe.

Dodatne snage će ojačati "postojeće kapacitete za prekid trgovine drogom i razgradnju i demontažu transnacionalnih kriminalnih organizacija", rekao je portparol Šon Parnel.

Raspoređivanje nosača aviona obezbedilo bi resurse za početak izvođenja udara na kopnu, preneo je Bi-Bi-Si. Tramp je više puta pomenuo mogućnost kopnene akcije američkih snaga na tlu Venecuele.

- Svakako sada razmatramo kopnene udare jer more imamo pod veoma jakom kontrolom - rekao je ove nedelje. SAD su takođe povećale broj svojih aviona u tom području. Vojni analitičari ističu da presretanje droge na moru ne zahteva tako velike snage kao trenutne američke snage.

