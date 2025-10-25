HLADNOKRVNO UBIJEN SIN POLITIČARA: Uživao sa prijateljem, večerao, a onda ga je napadač upucao - horor u Turskoj
UBIJEN sin predsednika stranke u Turskoj.
U turskom mestu Malkara u provinciji Tekirdag dogodila se pucnjava u restoranu u kojoj je Ridvan Čolak, sin predsednika ogranka IJI partije u Malkari Alija Čolaka, izgubio život, dok je njegov prijatelj H. Y. teško ranjen.
Incident se odigrao juče oko 19.00 časova u restoranu koji se nalazi u sklopu odmorišta na putu Malkara-Hajrabolu, u mestu Gurgen Bajiri.
Prema dostupnim informacijama, sin vlasnika restorana H. Y. (25) i Rıdvan Čolak (35) večerali su kada je u lokal ušao S. C., koji je iz pištolja pucao u sto za kojim su sedeli.
Metci su pogodili obojicu, koji su potom pali na pod prekriveni krvlju. Napadač je nakon toga pobegao iz restorana.
Na lice mesta ubrzo su stigle policijske i hitne ekipe. Povređeni su prebačeni u Državnu bolnicu u Malkari, ali Rıdvan Čolak nije preživeo uprkos naporima lekara. Teško povređeni H. Y. prebačen je u Gradski klinički centar İsmail Fehmi Cumalioglu u Tekirdagu.
Policija je pokrenula potragu za napadačem S.C.
(Cumhuriyet)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
"SAMITA PUTIN-TRAMP ĆE BITI" Novi signal iz Moskve - "Svi želimo da se rat završi što pre"
25. 10. 2025. u 08:20
OTKRIVENO ZAŠTO JE TRAMP UVEO SANKCIJE RUSIJI: Jedan čovek je "krivac" za sve
24. 10. 2025. u 20:44
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)