"SAMITA PUTIN-TRAMP ĆE BITI" Novi signal iz Moskve - "Svi želimo da se rat završi što pre"

RUSIJA želi diplomatsko i brzo rešenje ukrajinskog sukoba, rekao je šef Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik ruskog predsednika za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev koji boravi u SAD. On je izrazio uverenje da će do samita lidera dve države doći, ali verovatno kasnije.

Foto Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Kako je rekao, samit je pre odložen nego otkazan jer je neophodno proučiti određene detalje i pripremiti susret. Takođe je istakao da napori američkog predsednika za rešavanje ukrajinske krize nisu uzaludni i da će rezultirati uspehom.

Strategija bivše administracije je doživela krah, naveo je on, ističući da je bolje imati dijalog s Rusijom.

- Svi želimo da se sukob završi diplomatskim sredstvima. Želimo da se sukob okonča što pre - rekao je on u intervjuu za američke medije i dodao da je to moguće samo ako se u obzir uzmu interesi Rusije.

Specijalni predstavnik ruskog predsednika podsetio je i da rešenje ukrajinske krize obuhvata nekoliko elemenata, među kojima su pitanje teritorija, neutralnost Ukrajine i garancije bezbednosti.

- Da, Rusija je otvorena kada su u pitanju garancije bezbednosti za Ukrajinu. Naravno, postoji teritorijalno pitanje koje se tiče ruskog stanovništva izloženog napadima ukrajinskih snaga i pre početka sukoba. Tu je i pitanje neutralnosti Ukrajine koje je važno zbog bezbednosti Rusije - naveo je on.

Ruski zvaničnik je rekao i da tokom posete SAD neće tražiti da sankcije budu ublažene.

On je rekao da će razgovarati sa predstavnicima Trampove administracije ali nije želeo da potvrdi susret sa izaslanikom Stivenom Vitkofom.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3