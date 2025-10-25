Svet

"SAMITA PUTIN-TRAMP ĆE BITI" Novi signal iz Moskve - "Svi želimo da se rat završi što pre"

25. 10. 2025. u 08:20

RUSIJA želi diplomatsko i brzo rešenje ukrajinskog sukoba, rekao je šef Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik ruskog predsednika za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev koji boravi u SAD. On je izrazio uverenje da će do samita lidera dve države doći, ali verovatno kasnije.

Foto Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Kako je rekao, samit je pre odložen nego otkazan jer je neophodno proučiti određene detalje i pripremiti susret. Takođe je istakao da napori američkog predsednika za rešavanje ukrajinske krize nisu uzaludni i da će rezultirati uspehom.

Strategija bivše administracije je doživela krah, naveo je on, ističući da je bolje imati dijalog s Rusijom.

- Svi želimo da se sukob završi diplomatskim sredstvima. Želimo da se sukob okonča što pre - rekao je on u intervjuu za američke medije i dodao da je to moguće samo ako se u obzir uzmu interesi Rusije.

Specijalni predstavnik ruskog predsednika podsetio je i da rešenje ukrajinske krize obuhvata nekoliko elemenata, među kojima su pitanje teritorija, neutralnost Ukrajine i garancije bezbednosti.

- Da, Rusija je otvorena kada su u pitanju garancije bezbednosti za Ukrajinu. Naravno, postoji teritorijalno pitanje koje se tiče ruskog stanovništva izloženog napadima ukrajinskih snaga i pre početka sukoba. Tu je i pitanje neutralnosti Ukrajine koje je važno zbog bezbednosti Rusije - naveo je on.

Ruski zvaničnik je rekao i da tokom posete SAD neće tražiti da sankcije budu ublažene.
On je rekao da će razgovarati sa predstavnicima Trampove administracije ali nije želeo da potvrdi susret sa izaslanikom Stivenom Vitkofom.

