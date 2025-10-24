REKETIRAJU RADNIKE DA FINANSIRAJU DŽAMIJE: Italijanski grad Monfalkone u provinciji Goricija postao mesto gde vlada i sprovodi teror islamsk
ILI daj polovinu plate ili napolje! Ovako komanduje muslimanska mafija u Italiji, u gradu Monfalkone, u provinciji Goricija, u regionu Frijuli-Venecija Đuliji. To je opština sa najvećim brojem stranaca u Italiji, proporcionalno broju stanovnika. Ima ih 32 procenta, od kojih je 55 odsto pristiglo iz Bangladeša. Najveći broj ih je zaposlen u brodogradilištu „Finkantijeri“.
U Monfalkoneu je na snazi realnost vladavine islamske mafije koja pod okriljem zakupa i odsustva validnih ugovora, ucenjuje uzimajući novac od zarade sunarodnika. Prime ih na posao, uz unapred izdeklamovani uslov: „Ako hoćeš da radiš kod mene, moraš mi dati na kraju meseca 500 evra gotovine, a potom polovinu zarade“. Procenat ide islamskim šefovima, ali njime se finasiraju i džamije i imami. Ako ne dobiju dozvolu za gradnju novih džamija iznajmljuju prostore koje registruju kao centre za kulturu.
Ukorenjen je sistem korumpiranosti koji je uništio bilo kakvo pravo na rad bez ucene, i uz to ljudsko dostojanstvo. Radnici žive u strahu i ne smeju da pričaju pred televizijskim kamerama, a oni koji se pobune protiv reketa bivaju premlaćeni, izbodeni nasred ulice, pretnje i pištoljem, prebijaju ih, a ako pobegne tragaju za njim. I pored toga, ne zaustavlja se priliv sunarodnika, iz Bangladeša, koji ne znaju šta ih čeka u Monfalkoneu.
Nisu male plate u brodogradilištu, pa se stigne i do reketa od 2.100 i do 2.500 evra mesečno, koje treba vratiti natrag mafijaškom šefu. Tako njemu za godinu dana stigne i preko dva miliona evra.
Tako je Monfalkone postao grad u kom vlada islamske mafija. Ana Marija Činsint, bivša gradonačelnica, danas evropski parlamentarac Lige, zbog zatvaranja više divljih džamija u Monfalkoneu i prijave islamske mafije institucijama, živi pod pratnjom.
