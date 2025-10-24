LITVANSKA PREMIJERKA PRETI PUTINU: Spremni smo za obaranje ruskih aviona

PREMIJERKA Litvanije Inga Ruginijene izjavila je da su reakcije nacionalne vojske i NATO saveza na najnovije rusko narušavanje vazdušnog prostora bile „ispravne i primerene“.

Foto: Profimedia

- Oružane snage su pokazale da umeju da donose teške odluke ovde i sada. Incident je pokazao da smo spremni - poručila je Ruginijene u Vilnjusu u petak, prenosi agencija DPA.

Ruski avioni ušli u litvanski vazdušni prostor

Prema saopštenju litvanske vojske, dva ruska vojna aviona su u četvrtak uveče nakratko ušla u vazdušni prostor Litvanije, zemlje članice EU i NATO-a.

Kao odgovor, u akciju su poletela dva španska borbena aviona „Eurofighter“, stacionirana u Litvaniji u okviru NATO misije nadzora baltičkog neba.

- NATO lovci su odmah reagovali, nadzirali i patrolirali vazdušnim prostorom — ne samo radi bezbednosti, već i da pošalju jasnu poruku da takvo ponašanje nećemo tolerisati - izjavila je litvanska premijerka.

„Spremni smo za obaranje ruskih aviona"

Na pitanje da li bi ruski avioni u takvom slučaju trebalo da budu oboreni, Ruginijene je odgovorila:

- Spremni smo i na takve odluke u ekstremnim situacijama. Zasad smo situaciju stabilizovali na ovaj način.

Prema navodima litvanske vojske, ruski avioni su ušli oko 700 metara unutar litvanskog vazdušnog prostora i tamo se zadržali oko 18 sekundi. Moskva je negirala optužbe.

Pošto Estonija, Latvija i Litvanija nemaju sopstvene borbene avione, NATO od 2004. godine obezbeđuje nadzor njihovog vazdušnog prostora, u okviru zajedničke misije koja se sprovodi iz vazdušnih baza u Litvaniji i Estoniji.