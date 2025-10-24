Svet

"NAMERAVAO DA UBIJA NEVERNIKE" Minhenski javni tužilac: Turčin, pristalica Islamske države, pucao nasumice u septembru

Ивана Станојевић
Ivana Stanojević

24. 10. 2025. u 16:14

TURSKI državljanin (21) koji je iz vazdušne puške pucao na automobile na autoputu na jugu Nemačke, sa ciljem da izazove sudare i smrt "nevernika", osumnjičen je da je pristalica terorističke grupe Islamska država, saopštila je kancelarija javnog tužioca u Minhenu.

Foto: Profimedia

U saopštenju se navodi da je osumnjičeni, čije ime nije objavljeno, "nameravao da ubije nevernike kroz seriju napada". Vlasti veruju da je muškarac pucao iz komercijalno dostupne vazdušne puške na ukupno 22 "nasumično odabranih vozila" na autoputu u blizini bavarskog grada Dilingen, od 9. do 11. septembra.

Tužioci u saopštenju navode da je osumnjičeni pokušavao da izazove smrtonosne nesreće, zbog čega se suočava sa 22 tačke optužnice za pokušaj ubistva. U incidentima niko nije povređen, i nisu izazvani sudari, ali su neka vozila oštećena.

