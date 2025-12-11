"ČEKAMO ODGOVOR": Tramp kritikovao Zelenskog zbog korupcije i izbora u Ukrajini
AMERIČKI predsednik Donald Tramp objavio je da je u Ukrajini široko rasprostranjena korupcija, komentarišući nedavni skandal u zemlji.
- Ovo nije pokušaj da se bilo ko ocrni, ali tamo zaista postoji široko rasprostranjena korupcija - istakao je on.
Šef Bele kuće ponovo je pokrenuo pitanje predsedničkih izbora u Ukrajini, napominjući da njihovo odsustvo pokreće pitanja o nivou demokratije u zemlji.
- Pitam se koliko će vremena proći do izbora. To je demokratija. Dugo nije bilo izbora, ljudi pitaju kada i da li će ih uopšte biti - naglasio je Tramp.
Američki predsednik je takođe pomenuo da je sa evropskim liderima razgovorao o mirovnom rešenju u Ukrajini, kao i da je ton bio prilično oštar.
Tramp je rekao da se neslaganja oko rešavanja ukrajinskog sukoba tiču određenih ljudi, ali nije precizirao koga. Istovremeno, šef Bele kuće ponovo je kritikovao Zelenskog, pozivajući ga da zauzme realističan pogled na situaciju.
- Čekamo odgovor pre nego što krenemo dalje - dodao je, ne navodeći nikakve detalje.
Dan ranije, francuski predsednik Emanuel Makron je objavio da je telefonom razgovarao sa Trampom i drugim kolegama. Prema AFP-u, prisutni su bili i britanski premijer Kir Starmer i nemački kancelar Fridrih Merc.
Prethodno, nakon što je predsednik SAD Donald Tramp objavio da je u Ukrajini potrebno da se održe predsednički izbori, Zelenski je izjavio da je spreman da izmeni zakon kako bi to bilo moguće.
Zelenski je ranije više puta govorio da ukrajinski zakon, navodno, ne dozvoljava održavanje izbora u Ukrajini tokom ratnog stanja uvedenog u februaru 2022. godine, a koje se produžava svaka tri meseca.
Zelenskom je mandat istekao 20. maja 2024. godine. Predsednički izbori u Ukrajini 2024. godine su otkazani, a kao razlog je navedeno ratno stanje i opšta mobilizacija. Zelenski je tada rekao da nije vreme za izbore. U februaru ove godine Tramp je nazvao Zelenskog „diktatorom bez izbora“ i istakao da mu je rejting pao na 4 odsto.
(Sputnjik)
