Ostali sportovi

PRETUČEN BIVŠI MENADŽER MIHAELA ŠUMAHERA! Legendi Formule 1 pljačkaši odneli milion evra iz kuće

Новости онлине

11. 12. 2025. u 09:05

Vili Veber (83), dugogodišnji menadžer i prijatelj Mihaela Šumahera, napadnut je i opljačkan u svojoj vili u Štutgartu.

ПРЕТУЧЕН БИВШИ МЕНАЏЕР МИХАЕЛА ШУМАХЕРА! Легенди Формуле 1 пљачкаши однели милион евра из куће

Foto: Profimedia

Prema navodima portala Bild, koji je preneo informaciju nakon što je Veber potvrdio detalje policiji, u njegov dom su upale nepoznate osobe. 

Pomenuti portal prenosi da su maskirani napadači s fantomkama na glavi provalili u kući i tukli Vebera dok nije otkrio šifru sefa. Napadači su potom oborili i vezali Vebera, a zatim ispraznili više sefova u kojima su se nalazile dragocenosti.

Veber je u stanju šoka, ima modrice, a policija utvrđuje okolnosti događaja. U trenutku napada u kući su se nalazile i druge osobe, Veberova supruga i kućna pomoćnica, koje su takođe bile vezane. 

Tek nakon više od sat vremena jedna odoba koja je bila u kući uspela je da pozove policiju i prijavi napad. Prema navodima policije pljačkaši su ukrali novac i nakit.

- Imam modricu ispod oka. Osećam se užasno. U potpunom sam šoku - rekao je Veber za Bild. 

Navodno je bivši menažer Mihalea Šumahera spremao večeru kada su se pojavili pljačkaši. Pretili su mu pištoljem i noževima. Ukrali su, kako mediji prenose, vrednu kolekciju satova, novac i nakit. Šteta se procenjuje na oko milion evra, a Veber nije siguran da će osiguranje pokriti troškove. 

Inače, Veber prodaje vilu koja je izgrađena 2004. godine, ima 3.000 kvadratnih metara zemljišta, osam parkirnih mesta, spa centar, bazen... U kući trenutno živi sa suprugom iako su razdvojeni.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ČITAV GRAD U AUSTRIJI OSTAO ZATEČEN ZBOG SRBA: Evo šta su uradile delije (VIDEO)

ČITAV GRAD U AUSTRIJI OSTAO ZATEČEN ZBOG SRBA: Evo šta su uradile "delije" (VIDEO)