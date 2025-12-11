PRETUČEN BIVŠI MENADŽER MIHAELA ŠUMAHERA! Legendi Formule 1 pljačkaši odneli milion evra iz kuće

Vili Veber (83), dugogodišnji menadžer i prijatelj Mihaela Šumahera, napadnut je i opljačkan u svojoj vili u Štutgartu.

Foto: Profimedia

Prema navodima portala Bild, koji je preneo informaciju nakon što je Veber potvrdio detalje policiji, u njegov dom su upale nepoznate osobe.

Pomenuti portal prenosi da su maskirani napadači s fantomkama na glavi provalili u kući i tukli Vebera dok nije otkrio šifru sefa. Napadači su potom oborili i vezali Vebera, a zatim ispraznili više sefova u kojima su se nalazile dragocenosti.

Veber je u stanju šoka, ima modrice, a policija utvrđuje okolnosti događaja. U trenutku napada u kući su se nalazile i druge osobe, Veberova supruga i kućna pomoćnica, koje su takođe bile vezane.

Tek nakon više od sat vremena jedna odoba koja je bila u kući uspela je da pozove policiju i prijavi napad. Prema navodima policije pljačkaši su ukrali novac i nakit.

- Imam modricu ispod oka. Osećam se užasno. U potpunom sam šoku - rekao je Veber za Bild.

Navodno je bivši menažer Mihalea Šumahera spremao večeru kada su se pojavili pljačkaši. Pretili su mu pištoljem i noževima. Ukrali su, kako mediji prenose, vrednu kolekciju satova, novac i nakit. Šteta se procenjuje na oko milion evra, a Veber nije siguran da će osiguranje pokriti troškove.

Inače, Veber prodaje vilu koja je izgrađena 2004. godine, ima 3.000 kvadratnih metara zemljišta, osam parkirnih mesta, spa centar, bazen... U kući trenutno živi sa suprugom iako su razdvojeni.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu