ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Četvrtak
18.45 Štutgart - Makabi Tel Aviv |2+ (2,07)
Ukupna kvota: 5,07
