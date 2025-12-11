Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Тип редакција

11. 12. 2025. u 09:00

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

FOTO: Tanjug/AP

Četvrtak

18.45 Štutgart - Makabi Tel Aviv |2+ (2,07)

21.00 Porto - Malme |2+ (2,45)

Ukupna kvota: 5,07

