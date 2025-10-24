"POKRENULI SU RAT PROTIV MOSKVE PREKO REŽIMA U KIJEVU" Lavrov: EU i NATO ujedinjeni kako bi naneli strateški poraz Rusiji
PRAKTIČNO sve članice EU i NATO ujedinile su se kako bi Rusiji nanele strateški poraz, pokrenuvši protiv Moskve rat koristeći nacistički režim u Kijevu, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
U obraćanju učesnicima Osmog globalnog foruma mladih diplomata Lavrov je rekao da godina protiče u svetlu 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu i osnivanja UN.Značaj ovih epohalnih događaja za posleratni svetski poredak ne može se preceniti.
- Naša zemlja je dala odlučujući doprinos slomu nacističke Nemačke koja je pod svastikom okupila praktično celu tadašnju Evropu. To se ne sme zaboraviti ni danas kada iz Berlina stižu neodgovorni pozivi da nemačka vojska ponovo postane najjača na kontinentu i kada su skoro sve članice EU i NATO ponovo ujedinile kako bi nanele starteški poraz Rusiji ratom preko nacističkog režima koji je na ilegalan način doveden na vlast kao rezultat državnog prevrata u februaru 2014. godine - rekao je Lavrov.
S druge strane, ističe, Rusija, jedna od stalnih članica SB UN, najveća evroazijska država, u potpunosti je svesna svoje posebne odgovornosti za očuvanje međunarodnog mira i bezbednosti.
- Rusija će nastaviti energično da radi na formiranju pravednijeg svetskog poretka koji treba da se zasniva na principima Povelje UN i da uzima u obzir svu kulturnu i civilizacijsku šarolikost sveta - rekao je ruski ministar.
(Sputnjik)
