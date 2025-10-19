Svet

KOLUMBIJSKI PREDSEDNIK OPTUŽIO SAD: "Funkcioneri američke vlade počinili su ubistvo i prekršili suverenitet naših teritorijalnih voda"

V.N.

19. 10. 2025. u 14:16

KOLUMBIJSKI predsednik Gustavo Petro izjavio je da su SAD prekršile suverenitet pomorskog prostora njegove zemlje i ubile jednog ribara tokom vojnog raspoređivanja u Karibima što je predstavljeno kao operacija protiv trgovaca drogom.

Foto: Tanjug

 - Funkconeri američke vladi počinili su ubistvo i prekršili suverenitet naših teritorijalnih voda", napisao je juče levičarski kolumbijski predsednik na mreži Iks i dodao da očekuje objašnjenja.

Petro je rekao da je ribar Alehandro Karanza ubijen u septembru u napadu američkih snaga na njegov brod. Dodao je da ubijeni ribar nije imao veze sa trgovinom drogom i da je njegov jedini posao bio ribarenje.

Vašington je poslao znatna vojna sredstva u Karibe, uključujući sedam brodova i stelt avione, predstavljajući to kao borbu protiv trgovine narkoticima, i u toj oblasti je od početka septembra sproveo najmanje sedam udara u kojima je poginulo najmanje 27 osoba.

Vodi se rasprava o legalnosti tih udara na osumnjičene koji nisu ni presretnuti ni ispitani u stranim ili međunarodnim vodama.

Bogota osuđuje ovo američko vojno prisustvo u Karibima a koje posebno cilja Venecuelu čijeg predsednika Nikolasa Madura američki predsednik Donald Tramp optužuje da predvodi veliku organizaciju za krijumčarenje droge ka SAD.

Pre ove izjave o ubijenom ribaru kolumbijski predsednik je rekao da je drugi jedan kolumbijski državljanin preživeo američki udar na podmornicu, koju su SAD sumnjale da prevozi drogu, i da se vratio u zemlju.

