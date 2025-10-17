Svet

HEGSETOVA KRAVATA ZAPRESTILA ZELENSKOG: Da li je šef Pentagona ovim provocirao lidera Ukrajine na sastanku u Beloj kući?

В.Н.

17. 10. 2025. u 22:51

ŠEF Pentagona Pit Hegset stigao je na sastanak sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim noseći kravatu čije boje podsećaju na rusku trobojku.

Foto: Profimedia

Zelenski je, sa svoje strane, stigao u Belu kuću na sastanak sa predsednikom SAD Donaldom Trampom noseći crni sako i košulju, ali bez kravate.

Foto: Profimedia

 

"Mislim da izgleda sjajno u toj jakni. Nadam se da će ljudi primetiti", pohvalio ga je Tramp.

(Izvestija)

