HEGSETOVA KRAVATA ZAPRESTILA ZELENSKOG: Da li je šef Pentagona ovim provocirao lidera Ukrajine na sastanku u Beloj kući?
ŠEF Pentagona Pit Hegset stigao je na sastanak sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim noseći kravatu čije boje podsećaju na rusku trobojku.
Zelenski je, sa svoje strane, stigao u Belu kuću na sastanak sa predsednikom SAD Donaldom Trampom noseći crni sako i košulju, ali bez kravate.
"Mislim da izgleda sjajno u toj jakni. Nadam se da će ljudi primetiti", pohvalio ga je Tramp.
(Izvestija)
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
