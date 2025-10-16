LAVROV UPOZORIO: Ako SAD pošalju rakete Ukrajini, odnosi Moskva–Vašington biće uništeni

SAMIT Rusije i Sjedinjenih Američkih Država nije predstavljao diplomatski proboj, već pokušaj međusobnog razumevanja.

Foto AP

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da samit Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, održan 15. avgusta na Aljasci, nije predstavljao diplomatski proboj, već pokušaj međusobnog razumevanja u pogledu rešavanja ukrajinskog sukoba. U intervjuu za list „Komersant“, Lavrov je naglasio da je postignuto „obostrano konceptualno razumevanje“, ali da Evropska unija, kako je ocenio, čini sve da uspori ili izmeni kurs SAD po ovom pitanju.

„Jasno smo izložili kako vidimo proces rešavanja konflikta. Predsednik Tramp je rekao da mora da se konsultuje sa svojim saveznicima, i taj proces je sada u toku. Međutim, NATO partneri vrše snažan pritisak, nastojeći da odlože svaki konkretan korak“, rekao je Lavrov.

Pritisak Evrope i ultimatumi Kijeva

Ruski ministar je naveo da evropske zemlje i ukrajinske vlasti pokušavaju da predstave situaciju kao lični sukob između predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa, što, po njegovim rečima, nije tačno.

„Evropa želi da ovaj ‘Trampov rat’ pokrene što brže i pouzdanije“, dodao je Lavrov, uz konstataciju da je upravo Trampov tim jedini u zapadnom bloku spreman da se bavi korenskim uzrocima sukoba — uključujući pitanje širenja NATO-a i položaj stanovništva na teritorijama koje su Rusi istorijski razvili.

On je takođe izrazio žaljenje zbog „drskih ultimatuma“ koji dolaze iz Kijeva i pojedinih evropskih prestonica, ocenjujući da takva retorika podriva svaku šansu za mir.

Reakcije Vašingtona i izjave o „Tomahavcima“

Odgovarajući na pitanje novinara da li je Rusija dobila zvaničan odgovor iz Vašingtona nakon samita, Lavrov je rekao da Moskva „još čeka reakciju“. Na primedbu da je Tramp najavio mogućnost isporuke krstarećih raketa „Tomahavk“ Ukrajini, Lavrov je odgovorio da to nije povezano sa dogovorima postignutim u Ankoridžu.

„Nijedna njegova izjava o raketama ne utiče na ono što je konceptualno razmatrano na Aljasci“, istakao je Lavrov.

Prema njegovim rečima, Rusija ostaje „verna rezultatima pregovora“ i očekuje da SAD neće dozvoliti da zapadni saveznici unište tek započeti proces. „Ako bi se isporuke raketa dugog dometa Ukrajini ostvarile, to bi nanelo kolosalnu štetu perspektivama normalizacije odnosa Moskve i Vašingtona“, upozorio je on.

Pozicija Kremlja i izjave iz Vašingtona

Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov podsetio je da je „vodeći orijentir za rešavanje ukrajinskog pitanja“ upravo sporazum koji su Tramp i Putin postigli na samitu u Ankoridžu. Sličan ton zauzeo je i američki predsednik, koji je 13. oktobra poručio da veruje u mogućnost dogovora s Moskvom.

„Verujem da bi predsednik Putin izgledao sjajno kada bi rešio ovaj sukob — i mislim da hoće. Ali ako ne, biće loše po njega“, rekao je Tramp novinarima, ne isključujući opciju isporuke raketa Ukrajini.

Dodatnu dozu neizvesnosti uneo je američki sekretar za odbranu Pit Hegset, koji je 15. oktobra poručio da će „njegov resor učiniti svoj deo posla ako se sukob ne okonča“. Iako nije precizirao detalje, naveo je da će Sjedinjene Države „u saradnji sa saveznicima preduzeti korake da pozovu Rusiju na odgovornost“.

