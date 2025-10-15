Svet

PUTIN I EL ŠARA U KREMLJU: Sirija će poštovati sve ranije sporazume sa Rusijom (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

15. 10. 2025. u 15:00

RUSKI predsednik Vladimir Putin i predsednik Sirije Ahmed el Šara razgovarali su u Kremlju o najvažnijim bilateralnim pitanjima. Ovo su prvi rusko-sirijski razgovori na visokom nivou od promene vlasti u Siriji krajem prošle godine.

ПУТИН И ЕЛ ШАРА У КРЕМЉУ: Сирија ће поштовати све раније споразуме са Русијом (ВИДЕО)

Foto Tanjug/AP/Alexander Zemlianichenko

Putin je napomenuo da su Rusija i Sirija razvile poseban odnos tokom mnogih decenija.

-Odnosi između Sirije i Rusije su uvek bili isključivo prijateljski, rekao je Putin na sastanku sa El Šarom.

Ruski predsednik je istakao da mu je drago da vidi sirijskog lidera u Moskvi. On je nazvao održavanje parlamentarnih izbora u Siriji velikim uspehom.

Ruski lider je izrazio spremnost Moskve da održava redovne konsultacije sa Damaskom preko Ministarstva spoljnih poslova.

Kako je istakao El Šara, Sirija će pokušati da resetuje svoje odnose sa Rusijom.

-Najvažnija stvar sada je, naravno, stabilnost. Stabilnost i u zemlji i u regionu u celini, dodao je on.

Sirija će poštovati sve ranije sporazume sa Rusijom, objasnio je sirijski lider.

El Šara je izjavio da će Rusija imati glavnu ulogu u razvoju nove Sirije.

Kremlj je ranije saopštio da će Putin i El Šara razgovarati o perspektivama razvoja rusko-sirijskih odnosa i događajima na Bliskom istoku.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Đorđa, smem li da ti kažem da si lepa? Predivna mlada žena - to je istina! Trampovo laskanje Melonijevoj
Svet

0 0

"Đorđa, smem li da ti kažem da si lepa? Predivna mlada žena - to je istina!" Trampovo laskanje Melonijevoj

AMERIČKI predsednik Donald Tramp u utorak je odao veliku počast italijanskoj premijerki Đorđi Meloni, rekavši da može da bude "nadahnuće svima". "Đorđa Meloni, VELIKA premijerka Italije, napisala je novu knjigu (...) Đorđa radi neverovatan posao za divan narod Italije (...) Ona je nadahnuće svima", napisao je američki milijarder na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

14. 10. 2025. u 19:36

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 9

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ŠPIRIĆ: SNSD nije protiv usvajanja budžeta
Region

0 0

ŠPIRIĆ: SNSD nije protiv usvajanja budžeta

PREDSEDAVAJUĆI Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić rekao je danas u Sarajevu da SNSD nije protiv usvajanja budžeta BiH za 2025. godinu, ali jeste protiv neustavnih, nezakonitih i nesprovodivih rešenja.

15. 10. 2025. u 15:47

Politika
Tenis
Fudbal
POLITIČKI POTRES U UKRAJINI: Zelenski stavio tačku

POLITIČKI POTRES U UKRAJINI: Zelenski stavio tačku