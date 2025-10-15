PUTIN I EL ŠARA U KREMLJU: Sirija će poštovati sve ranije sporazume sa Rusijom (VIDEO)

RUSKI predsednik Vladimir Putin i predsednik Sirije Ahmed el Šara razgovarali su u Kremlju o najvažnijim bilateralnim pitanjima. Ovo su prvi rusko-sirijski razgovori na visokom nivou od promene vlasti u Siriji krajem prošle godine.

Putin je napomenuo da su Rusija i Sirija razvile poseban odnos tokom mnogih decenija.

-Odnosi između Sirije i Rusije su uvek bili isključivo prijateljski, rekao je Putin na sastanku sa El Šarom.

Ruski predsednik je istakao da mu je drago da vidi sirijskog lidera u Moskvi. On je nazvao održavanje parlamentarnih izbora u Siriji velikim uspehom.

Ruski lider je izrazio spremnost Moskve da održava redovne konsultacije sa Damaskom preko Ministarstva spoljnih poslova.

Kako je istakao El Šara, Sirija će pokušati da resetuje svoje odnose sa Rusijom.

-Najvažnija stvar sada je, naravno, stabilnost. Stabilnost i u zemlji i u regionu u celini, dodao je on.

Sirija će poštovati sve ranije sporazume sa Rusijom, objasnio je sirijski lider.

El Šara je izjavio da će Rusija imati glavnu ulogu u razvoju nove Sirije.

Kremlj je ranije saopštio da će Putin i El Šara razgovarati o perspektivama razvoja rusko-sirijskih odnosa i događajima na Bliskom istoku.

