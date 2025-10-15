PUTIN I EL ŠARA U KREMLJU: Sirija će poštovati sve ranije sporazume sa Rusijom (VIDEO)
RUSKI predsednik Vladimir Putin i predsednik Sirije Ahmed el Šara razgovarali su u Kremlju o najvažnijim bilateralnim pitanjima. Ovo su prvi rusko-sirijski razgovori na visokom nivou od promene vlasti u Siriji krajem prošle godine.
Putin je napomenuo da su Rusija i Sirija razvile poseban odnos tokom mnogih decenija.
-Odnosi između Sirije i Rusije su uvek bili isključivo prijateljski, rekao je Putin na sastanku sa El Šarom.
Ruski predsednik je istakao da mu je drago da vidi sirijskog lidera u Moskvi. On je nazvao održavanje parlamentarnih izbora u Siriji velikim uspehom.
Ruski lider je izrazio spremnost Moskve da održava redovne konsultacije sa Damaskom preko Ministarstva spoljnih poslova.
Kako je istakao El Šara, Sirija će pokušati da resetuje svoje odnose sa Rusijom.
-Najvažnija stvar sada je, naravno, stabilnost. Stabilnost i u zemlji i u regionu u celini, dodao je on.
Sirija će poštovati sve ranije sporazume sa Rusijom, objasnio je sirijski lider.
El Šara je izjavio da će Rusija imati glavnu ulogu u razvoju nove Sirije.
Kremlj je ranije saopštio da će Putin i El Šara razgovarati o perspektivama razvoja rusko-sirijskih odnosa i događajima na Bliskom istoku.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
PUTIN RAZGOVARAO SA NETANIJAHUOM: Trampov plan i Sirija na dnevnom redu
06. 10. 2025. u 20:05
RUSKO MINISTARSTVO ODBRANE: Nanet udar na objekte vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine
13. 10. 2025. u 12:46
I KINEZI ZAINTERESOVANI Šta to Rusi pripremaju? Vojni ekspert otkriva detalje novog oružja
12. 10. 2025. u 21:33
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)