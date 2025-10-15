Svet

MOSKVA ODGOVARA TRAMPU: BRIKS ostaje jedinstven - članice ne napuštaju savez

В. Н.

15. 10. 2025. u 12:44

BRIKS je savez zemalja koje dele zajedničku viziju perspektive saradnje u korist svojih naroda. Nemamo informacije da zemlje ove organizacije nameravaju da izađu iz saveza, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, komentarišući izjavu predsednika SAD Donalda Trampa da članice nameravaju da izađu iz organizacije zbog straha od američkih carina.

МОСКВА ОДГОВАРА ТРАМПУ: БРИКС остаје јединствен - чланице не напуштају савез

Foto: EPA

- To (BRIKS) je udruženje onih država koje dele zajedničko viđenje perspektiva uzajamne saradnje u korist naroda tih zemalja i u interesu prosperiteta, stabilnosti i predvidivosti kontinenata na kojima se nalaze - istakao je diplomata.

Kako je naveo, ti stavovi, na ovaj ili onaj način, zabeleženi su u svim završnim dokumentima sastanaka koji su se održavali i koji se održavaju na najvišem, visokom i stručnom nivou.

- Veoma je važno naglasiti jednu stvar, i to je, verovatno, oduvek bio jedan od glavnih stavova lidera država-članica ovog saveza BRIKS, a takođe i BRIKS plus, uzgred rečeno: ovo udruženje nikada nije planiralo ništa protiv bilo koje treće zemlje. Nikada nije imalo planove ni protiv valuta trećih zemalja - pojasnio je on.

Ranije je američki lider na sastanku sa argentinskim predsednikom Havijerom Milejem izjavio da zemlje-članice BRIKS-a navodno masovno napuštaju to udruženje zbog straha od američkih carina. Predsednik SAD nazvao je osnivanje BRIKS-a napadom na dolar i zapretio uvođenjem carina i zemljama koje samo razmatraju priključivanje toj organizaciji.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Đorđa, smem li da ti kažem da si lepa? Predivna mlada žena - to je istina! Trampovo laskanje Melonijevoj
Svet

0 0

"Đorđa, smem li da ti kažem da si lepa? Predivna mlada žena - to je istina!" Trampovo laskanje Melonijevoj

AMERIČKI predsednik Donald Tramp u utorak je odao veliku počast italijanskoj premijerki Đorđi Meloni, rekavši da može da bude "nadahnuće svima". "Đorđa Meloni, VELIKA premijerka Italije, napisala je novu knjigu (...) Đorđa radi neverovatan posao za divan narod Italije (...) Ona je nadahnuće svima", napisao je američki milijarder na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

14. 10. 2025. u 19:36

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 9

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP ŠOKIRAO IZJAVOM O ZELENSKOM: Znam šta će tražiti…

TRAMP ŠOKIRAO IZJAVOM O ZELENSKOM: "Znam šta će tražiti…"