MOSKVA ODGOVARA TRAMPU: BRIKS ostaje jedinstven - članice ne napuštaju savez
BRIKS je savez zemalja koje dele zajedničku viziju perspektive saradnje u korist svojih naroda. Nemamo informacije da zemlje ove organizacije nameravaju da izađu iz saveza, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, komentarišući izjavu predsednika SAD Donalda Trampa da članice nameravaju da izađu iz organizacije zbog straha od američkih carina.
- To (BRIKS) je udruženje onih država koje dele zajedničko viđenje perspektiva uzajamne saradnje u korist naroda tih zemalja i u interesu prosperiteta, stabilnosti i predvidivosti kontinenata na kojima se nalaze - istakao je diplomata.
Kako je naveo, ti stavovi, na ovaj ili onaj način, zabeleženi su u svim završnim dokumentima sastanaka koji su se održavali i koji se održavaju na najvišem, visokom i stručnom nivou.
- Veoma je važno naglasiti jednu stvar, i to je, verovatno, oduvek bio jedan od glavnih stavova lidera država-članica ovog saveza BRIKS, a takođe i BRIKS plus, uzgred rečeno: ovo udruženje nikada nije planiralo ništa protiv bilo koje treće zemlje. Nikada nije imalo planove ni protiv valuta trećih zemalja - pojasnio je on.
Ranije je američki lider na sastanku sa argentinskim predsednikom Havijerom Milejem izjavio da zemlje-članice BRIKS-a navodno masovno napuštaju to udruženje zbog straha od američkih carina. Predsednik SAD nazvao je osnivanje BRIKS-a napadom na dolar i zapretio uvođenjem carina i zemljama koje samo razmatraju priključivanje toj organizaciji.
(Sputnjik)
Preporučujemo
TRAMP: Rekao sam svima koji žele u BRIKS da je to u redu, ali...
15. 10. 2025. u 08:15
ZAHAROVA UPOZORAVA: Kijev ne krije pripreme za nove terorističke napade protiv Rusije
15. 10. 2025. u 11:56
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)