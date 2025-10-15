MOSKVA ODGOVARA TRAMPU: BRIKS ostaje jedinstven - članice ne napuštaju savez

BRIKS je savez zemalja koje dele zajedničku viziju perspektive saradnje u korist svojih naroda. Nemamo informacije da zemlje ove organizacije nameravaju da izađu iz saveza, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, komentarišući izjavu predsednika SAD Donalda Trampa da članice nameravaju da izađu iz organizacije zbog straha od američkih carina.

Foto: EPA

- To (BRIKS) je udruženje onih država koje dele zajedničko viđenje perspektiva uzajamne saradnje u korist naroda tih zemalja i u interesu prosperiteta, stabilnosti i predvidivosti kontinenata na kojima se nalaze - istakao je diplomata.

Kako je naveo, ti stavovi, na ovaj ili onaj način, zabeleženi su u svim završnim dokumentima sastanaka koji su se održavali i koji se održavaju na najvišem, visokom i stručnom nivou.

- Veoma je važno naglasiti jednu stvar, i to je, verovatno, oduvek bio jedan od glavnih stavova lidera država-članica ovog saveza BRIKS, a takođe i BRIKS plus, uzgred rečeno: ovo udruženje nikada nije planiralo ništa protiv bilo koje treće zemlje. Nikada nije imalo planove ni protiv valuta trećih zemalja - pojasnio je on.

Ranije je američki lider na sastanku sa argentinskim predsednikom Havijerom Milejem izjavio da zemlje-članice BRIKS-a navodno masovno napuštaju to udruženje zbog straha od američkih carina. Predsednik SAD nazvao je osnivanje BRIKS-a napadom na dolar i zapretio uvođenjem carina i zemljama koje samo razmatraju priključivanje toj organizaciji.

(Sputnjik)